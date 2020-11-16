Tüketiciyi Koruma Derneği: Özel hastaneler ettikleri tedavinin ücretini zaten devletten alıyor, faturanızı alın, SGK'ya şikâyet edin

Özel hastanelerde Koronavirüs testi için Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği limitin üzerinde ücret alınıyor. Testi pozitif çıkan hastadan 'muayene katkı payı' talep ediliyor, yoğun bakım hastalarından ise veri girişleri farklı girilerek para talep ediliyor. Uygulamanın Sağlık Bakanlığı'nın genelgesine aykırı olduğunu belirten Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal, “Özel hastaneler ettikleri tedavinin ücretini zaten devletten alıyor. Faturanızı alın, SGK'ya şikâyet edin” dedi.

Eylül ayında özel hastaneler, Koronavirüs’le mücadelede yeniden devreye alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu, özel hastanelerin PCR testi pozitif çıkan hastalara ilişkin tedavi hizmetlerini yeniden ödemeye başladı. Özel hastanelerde virüs şüphesi ile PCR testi yaptıran vatandaşların test sonucu pozitif çıkması durumunda Koronavirüs tedavisine başlanılması halinde muayene katılım payı ve ilave ücret ödenmemesi Sağlık Bakanlığı genelgelerinde yer alıyor.

Sözcü’den Zeynep Kaplan’a konuşan Dernek Başkanı Aziz Koçal, şunları kaydetti:

"Özel hastaneler yaptıkları tedavilerin ücretini belirlenen ücretler dahilinde devletten almaktadır. Ancak uygulamanın hiç de bu yönde olmadığı bizlere yansıyan şikayetlerden öğreniyoruz. PCR testi pozitif çıksa dahi hastadan muayene katkı payı ve test ücreti talep edilmekte, hastanın tedavisinin hastanede yürütülmesi halinde yoğun bakıma yatırılmadan servislerde yürütülerek veri girişleri farklı girilerek hastadan yine ücret talep edilmektedir.

PCR testi pozitif çıkan hastaların tedavisi hastanede devam ediyor ise tedavi bitiminde ücret ödemek zorunda kalan vatandaşlarımızın hastaneden mutlaka ayrıntılı fatura talep etmeleri gerekir. Alınan faturalar ile İstanbul için Sosyal Güvenlik Kurumu Topkapı Merkez Müdürlüğüne şikâyette bulunabilirler. Diğer illerde Sosyal Güvenlik kurumu il müdürlüklerine şikayetler yapılmalıdır."

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