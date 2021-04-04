Tüketici Hakları Derneği raporu: Litrelik enerji içecekleri, ölümcül risk taşıyor

Tüketici Hakları Derneği (THD), litrelik enerji içeceklerinin yol açtığı ölümcül riskleri içeren bir rapor hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı ile Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilen raporda, bu içeceklerin 18 yaşından küçüklere satışının yasak olmasına rağmen kolaylıkla satılabildiği, etken maddelere ilişkin bilgilerin kutulara eksik yazıldığı ve insan sağlığını bozan çok sayıda ölümcül riske yol açtığı uyarıları yer aldı.

THD'ye göre, enerji içecekleri özellikle fazla tüketilmesi durumunda ölümcül tehlikelere yol açabiliyor. Bu nedenle enerji içeceklerinin 1 litre gibi büyük ölçekli ambalajlarda satılması riskin de yükselmesine neden oluyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, THD'nin raporunda, enerji içeceklerinin geçici enerji vermesi ve uyanık tutması nedeniyle ders ve sınavlara çalışan gençler tarafından son dönemde sıklıkla kullanıldığına dikkat çekildi. Aynı zamanda alkolle birlikte tüketiminin de yaygınlaştığı belirtilen raporda enerji içeceklerinin tüketim miktarı arttıkça riskinin de arttığı uyarısı yapıldı ve şöyle denildi:

"Enerji İçecekleri Tebliği'ne göre, içeceğin bileşenleri kafein, inositol, glukoronolakton, taurin, karbonhidrat, aminoasitler, vitaminler, mineraller, diğer gıda ve bileşenler, aroma, en fazla 3.0 g/l etil alkolden oluşuyor. Ancak, tebliğde, 1 litrelik enerji içeceğinde bulunan kafein, inositol, glukoronolakton, taurin miktarı belirlenmişken diğer maddelerin litredeki ağırlıkları belirtilmemiştir. Yarım litreden fazla olmamak üzere, yarım litreye kadar olan enerji içeceklerinin ağırlıklarına tebliğde yer verilmeli ve 1 litrelik ambalajlarda satışı kesinlikle yasaklanmalıdır. Denetimlere ve analizlere ağırlık verilmeli, tebliğdeki tatlandırıcıların kullanılabileceğine ilişkin hüküm kaldırılmalıdır. Bu içeceklerin 18 yaş altındaki çocuklara satışının yasak olduğu konusunda zincir marketler uyarılmalıdır."