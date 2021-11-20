Tüketici hakem heyetinde 'ayıplı' boya kararı

Hürriyet'te yer alan habere göre; belediye işçisi Seyfettin Önsöz, geçen mayısta evini boyamaya karar verdi. Önsöz, K. Ticaret isimli satıcıdan ünlü bir firmaya ait 15 litrelik bir boya aldı. Satıcı A. K. “Çok kaliteli boya bu. Silinebilir. Ben de kendi evimde kullandım” diyerek ürünün kaliteli olduğunu söyledi. Evin içini iki kat boya ile boyayan Önsöz Ailesi, aradan bir hafta geçmesine rağmen boyanın kurumadığını gördü. Nemli haldeki duvarlara dokunulduğunda ise boyanın çıktığı görüldü. Aldığı üründe bir sorun olduğuna kanaat getiren Önsöz ilk olarak ürünü aldığı A. K.’ya gitti. Tüketicinin şikayetini dinleyen A. K. “Yapabileceğim bir şey yok. İsterseniz üretici firma ile görüşün” dedi. Önsöz, firma ile yaptığı görüşmeden sonuç alamadı. Firma görevlisi, Önsöz’e başka bir ürün almasını önerdi.

Yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Önsöz, Ataşehir Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Önsöz, kendisine "ayıplı mal" satıldığını iddia ederek, zararının giderilmesini istedi. Firma yetkilisi ise, sorunun ürünlerinden kaynaklı olmadığını savundu. Heyet, Önsöz’e ayıplı mal satıldığı belirterek, boya için yaptığı 350 liralık ödemenin iadesine karar verdi. Tüketici Hakem Heyeti kararında dikkat çeken bir hüküm de yer aldı. Kararda, Önsöz’ün zararının giderilmesi istenirken, ürünün de iadesine karar verildi. Önsöz “Boyayı kullandık. Ürünü iade etmem imkansız” diyerek yeni bir dava açtı. Avukat İbrahim Güllü, Anadolu Tüketici Mahkemesi’ne açtığı davada, Hakem Heyeti kararında geçen “ürün iade edilsin” kararının fiziken imkansız olduğunu belirterek, kararın ilgili kısmının iptalini istedi.