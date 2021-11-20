Tüketici hakem heyetinde 'ayıplı' boya kararı

Yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Önsöz, Ataşehir Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Önsöz, kendisine "ayıplı mal" satıldığını iddia ederek, zararının giderilmesini istedi. Firma yetkilisi ise, sorunun ürünlerinden kaynaklı olmadığını savundu. Heyet, Önsöz’e ayıplı mal satıldığı belirterek, boya için yaptığı 350 liralık ödemenin iadesine karar verdi. Tüketici Hakem Heyeti kararında dikkat çeken bir hüküm de yer aldı. Kararda, Önsöz’ün zararının giderilmesi istenirken, ürünün de iadesine karar verildi. Önsöz “Boyayı kullandık. Ürünü iade etmem imkansız” diyerek yeni bir dava açtı. Avukat İbrahim Güllü, Anadolu Tüketici Mahkemesi’ne açtığı davada, Hakem Heyeti kararında geçen “ürün iade edilsin” kararının fiziken imkansız olduğunu belirterek, kararın ilgili kısmının iptalini istedi.