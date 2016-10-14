TÜİK'in verilerine göre ülkede ihracat yavaşlıyor

TÜİK'in açıkladığı Dış Ticaret Endeksleri'ne göre ihracat birim değer endeksi bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ağustos "Dış Ticaret Endeksleri"ni açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, "gıda, içecek ve tütün"de yüzde 10, "ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,3, "yakıtlar"da yüzde 13,3 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi’nde yüzde 2,2 azaldı.

İthalat birim değer endeksi ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, "gıda, içecek ve tütün"de yüzde 3,5, "ham maddeler"de (yakıt hariç) yüzde 7,5, "yakıtlar"da yüzde 24,4 ve "İmalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi"nde yüzde 3,1 azaldı.

Miktar endeksi arttı

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, "gıda, içecek ve tütün"de yüzde 21,1, "ham maddeler"de (yakıt hariç) yüzde 20,1 ve "imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi"nde yüzde 8,7 artarken, "yakıtlar"da yüzde 17,1 azaldı.

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, "gıda, içecek ve tütün"de yüzde 26,1, "ham maddeler"de (yakıt hariç) yüzde 14, "yakıtlar"da yüzde 12,8 ve "imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi"nde yüzde 12 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Temmuz ayında 123,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 9,3 artarak, 2016 Ağustos ayında 135 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 Ağustos ayında 121,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 7 artarak, 2016 Ağustos ayında 129,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seri

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Temmuz ayında 119,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 11,1 artarak, 2016 Ağustos ayında 132,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 Ağustos ayında 116,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 9,3 artarak, 2016 Ağustos ayında 127 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2015 yılı Ağustos ayında 107,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2016 yılı Ağustos ayında 113 oldu.