Nisan'da ihracat ve ithalatta yüzde 10'luk azalma gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı nisan ayı 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı nisan ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 10,2 azalarak 11 milyar 983 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 azalarak 16 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Habertürk’te yer alan habere göre, nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 16,3 azalarak 5 milyar 24 milyon dolardan 4 milyar 207 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Nisan ayında yüzde 72,7 iken, 2016 Nisan ayında yüzde 74'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,4, ithalat yüzde 3,3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 10,4, ithalat yüzde 11,5 azaldı.

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Nisan ayında yüzde 39,5 iken, 2016 Nisan ayında yüzde 47,3 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 7,5 artarak 5 milyar 665 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya'ya yapılan ihracat 2016 yılı nisan ayında 1 milyar 195 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (838 milyon dolar), İtalya (630 milyon dolar) ve ABD (583 milyon dolar) takip etti.

Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı nisan ayında 1 milyar 831 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 814 milyon dolar), Rusya (1 milyar 150 milyon dolar) ve ABD (936 milyon dolar) izledi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 34,6'dır.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Nisan ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 46,8'dir.