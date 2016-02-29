Ocak ayında ihracat ve ithalat rakamlarında sert düşüş

Türkiye’nin ihracatı, Ocak’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 azalarak 9 milyar 597 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 19,7 azalarak 13 milyar 358 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ocak ayı 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Ocak ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 22 azalarak 9 milyar 597 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 azalarak 13 milyar 358 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 13,4 azalarak 4 milyar 343 milyon dolardan 3 milyar 762 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Ocak ayında yüzde 73,9 iken, 2016 Ocak ayında yüzde 71,8’e düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,1, ithalat yüzde 1,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 20, ithalat yüzde 17 azaldı.

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Ocak ayında yüzde 42,7 iken, 2016 Ocak ayında yüzde 49,5 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 9,7 azalarak 4 milyar 750 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya’ya yapılan ihracat 2016 yılı Ocak ayında 1 milyar 90 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (650 milyon dolar), İtalya (570 milyon dolar) ve Irak (469 milyon dolar) takip etti.

Çin’den yapılan ithalat, 2016 yılı Ocak ayında 1 milyar 924 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya (1 milyar 345 milyon dolar), Almanya (1 milyar 163 milyon dolar) ve İtalya (606 milyon dolar) izledi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev. 3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,2 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 32,7 oldu.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Ocak ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 43,4’tür.