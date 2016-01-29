Dış ticaret açığı 2015'te 63.3 milyar dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin dış ticaret açığı 2014 yılına göre yüzde 25.2 azalarak 63.3 milyar dolar oldu.

TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; 2015 yılında ihracat yüzde 8.7 azalışla 143.9 milyar dolar, ithalat ise yüzde 14.4 azalışla 207.2 miyar dolar oldu. Geçen yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69.5 olarak gerçekleşti.

Aralıkta yüzde 27 düşüş

Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 27,4 azalarak 8 milyar 519 milyon dolardan 6 milyar 183 milyon dolara düştü. Dış ticaret açığı aralık ayında ise 6,18 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. İhracat 2015 yılı Aralık ayında, 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 11,1 azalarak 11 milyar 802 milyon dolar, ithalat yüzde 17,5 azalarak 17 milyar 984 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Aralık ayında yüzde 60,9 iken, 2015 Aralık ayında yüzde 65,6’ya yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2015 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,3 azaldı, ithalat yüzde 2,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,1, ithalat yüzde 17,6 azaldı.