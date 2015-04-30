Dış ticaret açığı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan dış ticaret verilerine göre, Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 17.2 artarak 5 milyar 251 milyon dolardan 6 milyar 154 milyon dolara yükseldi.

İhracat Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.4 azalarak 12 milyar 570 milyon dolara, ithalat yüzde 6.1 azalarak 18 milyar 723 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Mart ayında yüzde 73.7 düzeyindeyken, bu yıl Mart ayında yüzde 67.1’e düştü.

Avrupa Birliği’ne (AB) yapılan ihracat, yüzde 11.8 azalarak 5 milyar 343 milyon dolara gerilemesine karşın, ihracattaki genel düşüşe bağlı olarak ve AB’nin ihracattaki payı yüzde 41.2’den, yüzde 42.5’e çıktı.

En büyük dış pazar Almanya’ya yapılan ihracat Mart ayında 1 milyar 80 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 1 milyar 31 milyon dolar ile İngiltere, 745 milyon dolar ile Irak ve 597 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Buna karşılık en büyük ithalat 2 milyar 347 milyon dolar ile Çin’den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 191 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 814 milyon dolar ile Almanya ve 960 milyon dolar ile İtalya izledi.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 30.6 olurken, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13.5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 44.6 olarak gerçekleşti.