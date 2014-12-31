Türkiye'de son bir yılın en yüksek dış ticaret açığı

Kasım ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 15 artarak 8,3 milyar dolara yükseldi ve piyasa beklentilerini aşarak 2014'ün şu ana kadarki en yüksek ticaret açığı olarak kayda geçti. Böylece 11 aylık dış ticaret açığı da 34,6 milyar dolara çıktı.

Özellikle 2014'ün ilk aylarında yaşanan dengelenmenin yardımıyla 11 aylık dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 2,9 daraldı.

Reuters haber ajansının beklenti anketinde Kasım ayı dış ticaret açığı tahmini 7,8 milyar dolardı. Kasım ayı verisi son 12 ayın en yüksek dış ticaret açığına işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında ihracat yüzde 7,5 daralarak 13,1 milyar dolara indi.

Özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan ihracatta yaşanan yüzde 8,3 düşüş, genel ihracat performansını da düşürdü. Türkiye toplam ihracatınınm yüzde 40'ından fazlasını AB ülkelerine yapıyor.

Bir diğer önemli ihracat pazarı olan Orta Doğu'da da zayıf performans vardı. Kasım'da Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat yüzde 4,2 gerileyerek 3,1 milyar dolara indi.

Orta Doğu'daki ihracat düşüşünün başlıca nedeni ise Irak'a yapılan ihracatta yaşanan yüzde 22,3'lük gerileme oldu. Kasım ayıyla birlikte Türkiye'nin Irak'a ihracatı 1 milyar dolar seviyesinin altına indi.

En çok ihracat yapılan 20 ülke arasında en hızlı ihracat artışı ise İran'da yaşandı. Türkiye'nin İran'a ihracatı yıllık bazda yüzde 119 artarak 536 milyon dolara yükseldi.

İthalatta İsviçre etkisi

Ticaret verilerinin ithalat tarafında ise İsviçre'den yapılan ithalat ön plana çıktı. Ekim ayında en çok ithalat yapılan 14'üncü ülke konumunda olan İsviçre, Kasım'da dördüncülüğe yükseldi.

İsviçre'den yapılan ithalat yüzde 85 artarak 1 milyar dolar seviyesini geçti.

En çok ticareti yapılan ürünler sıralamasında ise altını da kapsayan kıymetli madenlerde yaşanan değişimler diğer ürün kalemlerini geride bıraktı.

Kasım ayında Türkiye'nin kıymetli maden ihracatı yüzde 34 artarak 626 milyon dolara yükselirken, kıymetli maden ithalatı ise yüzde 106 arttı ve 2 milyar doları aştı.