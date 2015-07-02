Dış ticaret açığı yüzde 22 azaldı

Haziran'da yüzde 21.96 azalarak 6.28 milyar dolar olurken; öncü veri, yılın ilk dört ayında ihracattaki düşüşü telafi edebilecek boyuta ulaşan altın ihracatının Mayıs ayının ardından Haziran'da da düşük bir tutara işaret ettiğini gösterdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; ihracat Haziran'da yüzde 6.26 azalarak 11.9 milyar dolar, ithalat yüzde 12.35 azalarak 18.2 milyar dolar oldu.

TÜİK verilerine göre, altın ticareti yılın ilk dört ayında dış ticaret açığını net 6 milyar dolar aşağı çekmişti. Ancak bakanlık öncü verilerinde yılın ilk dört ayında da en çok ihracat yapılan beş kalemin genellikle ilk iki sırasında yer alan altın ihracatı, Mayıs'tan sonra Haziran'da da ilk beşte yer almadı.

Bir diğer taraftan, altın ihracatını içermeyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileriyle bakanlık verileri arasında Nisan'da 2 milyar dolara yaklaşan ve neredeyse tamamı altın ihracatı kaynaklı olan fark Haziran'da 201 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TİM Mayıs ayı ihracatını 11.7 milyar dolar, bakanlık ise 11.9 milyar dolar olarak açıkladı. Bakanlık verilerine göre, dış ticaret hacmi Haziran'da yüzde 10 azalarak 30.1 milyar dolar olurken; ihracatın ithalatı karşılama oranı 2014 yılının Haziran ayındaki yüzde 61.2'den, 2015 Haziran'da yüzde 65.5'e yükseldi.