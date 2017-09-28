TÜİK verilerine göre Türkiye'de bir ömür, ortalama 78 yıl

Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi, 78 yıl olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2013-2015" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78 yıl olarak belirlendi. Söz konusu rakam 2014 yılında da 78 yıl olarak hesaplanmıştı.

Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 75,3, kadınlarda 80,7 yıl olarak saptandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yılı buluyor.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,2 yıl olurken, bu süre erkekler için 61,6 yıl, kadınlar için 66,9 yıl oldu.

Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 49,7 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 47,1 yıl, kadınlarda 52,1 yıl olarak belirlendi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,6 yıl, bu süre erkeklerde 28,3 yıl, kadınlarda 32,8 yıl olarak belirlendi.

Türkiye'de 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,8 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 16,1 yıl, kadınlarda 19,4 yılı buluyor.

Bu arada, TÜİK'in internet sayfasında bugünkü veri yayınlama takviminde yer alan "Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri"nin daha sonra duyurulacağı öğrenildi.