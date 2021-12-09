TÜİK: Peynir üretimi bir yılda yüzde 40 azaldı

TÜİK, ekim ayına ilişkin olarak süt ve süt ürünleri istatistiklerini yayınladı. Buna göre, Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 803 bin 315 ton oldu. Süt üretimi, ocak-ekim döneminde de bir önceki döneme göre yüzde 2,1 arttı. Toplanan süt miktarındaki artışa karşın süt ürünlerindeki üretimde düşüş dikkat çekti.

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TÜİK'in süt ve süt ürünleri istatistikleri şöyle:

"Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 3,9 azalarak 92 bin 648 ton, ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 947 bin 741 ton olarak gerçekleşti.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,7, yağsız süt tozu üretimi yüzde 3,3, kaymak üretimi yüzde 22,1, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 40,4 azaldı. Söz konusu dönemde tereyağı üretimi yüzde 41,2, ayran üretimi yüzde 26,4, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 3 arttı.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 3,1 artarak 137 bin 195 ton oldu. Ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 5,3 azalarak 1 milyon 263 bin 619 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 20,6, ayran üretimi yüzde 18, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 11,9, tereyağı üretimi yüzde 4,6, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 3,3, kaymak üretimi yüzde 2,7 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 0,3 azalmıştır.” (ANKA)