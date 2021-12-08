Süt ve süt ürünlerine yüzde 45-60 oranlarında zam

Süt sanayicileri, süt, peynir, yoğurt, ayran ve tereyağı ürünlerine yüzde 45-60 arasında zam geleceğini açıkladı. Ulusal Süt Konseyi'nin tavsiye kararının ardından süt ve süt ürünlerine gelecek zamma karşı üreticiler ambalaj maliyeti ve gramajı düşürmeye hazırlanıyor.

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 46,9 artırarak 4,70 olarak açıkladı. Kararın ardından üreticilerde maliyet artışını süt ve süt ürünleri fiyatlarına yansıtmaya başlıyor.

Blomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre bazı firmalar zammı beklemeden fiyat artışına giderken, bazı firmalar ise yarından itibaren maliyeti tüketiciye yansıtacak. Öte yandan kimi firmaların ise iki gündür piyasaya satış yapmadığı öğrenildi. Sanayiciler yapılacak zamda sadece çiğ süt fiyatının değil sanayi enerjisine yapılan zamlar ve ambalajla, mazot gibi maliyet kalemlerinin de etkili olduğunu söyledi.

Bardak ayran ve yoğurtta zam daha yüksek olacak

Ambalaj maliyeti daha fazla olan ürünlerin zam oranlarının da yüksek olacağını kaydeden sektör temsilcileri, "Örneğin bardak ayran ya da yoğurt bu ürünler arasında" dedi.

Son bir yılda koli, karton, UHT süt kutuları ve diğer ambalaj çeşitlerinde yüzde 100’ü aşan zamları hatırlatan sanayiciler daha az maliyetli ambalajlar için hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Gramaj düşürülecek

Halka uygun fiyatlarda ürün sağlanabilmesi için artık ambalajların görselliğinden çok ürün içeriği ve gramajın daha ön plana çıktığını kaydeden sektör temsilcileri, ekonomik ambalajlara yönelik araştırmalar yaptıklarını dile getirdi. Süt sanayicileri, "Küçük gramajlı ürünlerin çeşidi artacak. Daha ufak gramajlı ürünler piyasaya çıkacak" bilgisini paylaştı.

Ambalaj kadar ürünlerin gramajlarında da değişim yaşanacağı sinyali veren sektör paydaşları, tüketici davranışları ve harcamalarına paralel olarak örneğin 3 kilogramlık yoğurt yerine 1,5 kilogramlık yoğurtlara daha fazla ağırlık verileceğini dile getirdi.

Sektör temsilcileri, ambalaj fiyatları kadar ambalaj hammaddesine erişimde de sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

Private label ürünlerin toplam pazardaki payının ortalama yüzde 70 olduğunu hatırlatan süt sanayicileri, son zamlarla birlikte yeni dönemde private label ürünlerinin pazar payının artacağı görüşünde.

Yine "no name" olarak nitelenen ürünlere de talep artışı olacağı gelen bilgiler arasında. Yani perakende satışlarda bir teneke peynir açılarak tüketiciye kalıp olarak açıktan satışların yaygınlaşması bekleniyor.