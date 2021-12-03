TÜİK'in kapıları açılmamıştı; TRT Haber, Bloomberg HT, A Para Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine yayınında yer vermedi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in enflasyon kararının açıklamasının ardından Twitter'dan, “TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun” diye yazdı. Saat 11'de TÜİK'e giden CHP lideri içeri alınmadı. TRT Haber, Bloomberg HT, A Para Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmaması ve kapının önünde yaptığı açıklamaya yayınlarında yer vermedi.

TÜİK kapısı önünde açıklama yapan CHP lideri, "Hiçbir gazeteci arkadaşımın, hiçbir üniversitenin, hiçbir sosyal kuruluşunun, hiçbir sivil toplum kuruluşunun, hiçbir vatandaşın unutmaması gereken bir gerçekle karşı karşıyayız. Devletin bilgileri ve bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Böylesi bir tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik" dedi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının güven vermediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer TÜİK rakamları küçültüyor ve bu rakamları kamuoyuna doğru diye paylaşıyorsa bu şu anlama geliyor, memura daha az vereceğiz, işçiye ve emekliye daha az vereceğim, bir de kalkınmadan hiç pay vermeyeceğim diyor. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam o zaman ben siyaseti niye yapıyorum? Buraya gelişimin nedeni o, memurun, işçinin, milyonların hakkını savunmak için buraya geldim" diye konuştu. HaberTürk, CNN Türk, NTV, Halk TV Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yayımlarken TRT Haber, Bloomberg HT ve A Para habere yer vermedi. A Haber'de Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmaması yayında tartıştı, TRT Haber, Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gittiğine yer vermezken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na verdiği tepkiyi ekranlarına taşıdı.

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