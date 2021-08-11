"TÜİK’de operasyonlar yapıldı" diyen Ahmet Takan görevden alınan bölge müdürlerini yazdı

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) "operasyon" yapıldığını ve bölge müdürleri başta olmak üzere üst düzey kadrolarda görevden almalar ve yer değiştirmelerle birlikte yeni atamalar yapıldığını yazdı. Takan, "TÜİK merkez teşkilatında, bilgi aldığım" dediği üst düzey bir yöneticinin "Merkez de kurum başkan yardımcısı olan … … bütün bölgeleri arayarak enflasyon da giyim grubunda olan artışları geriye almalarını talep etti. 2 Ağustos’ta çoğu müdür buna karşı çıktı" dediğini aktardı.

TÜİK'in dün açıkladığı Haziran ayı enflasyon işsizlik rakamları ile ilgili “Aklımızla alay etmeye devam ediyorlar” diyen Takan “Ülke işsizlikten kırılırken Türkiye’deki işsizlik rakamları düşmüş, işe girenlerin sayısı da artıyormuş” dedi.

Takan, TÜİK verilerinin güvenirliğini yitirdiğini ifade eden Takan, kurumda görevden alınan yöneticileri ve atamaları yazdı. Takan yazısına şöyle devam etti:

"Saray iktidarının ihtiyaçlarına göre sık aralıklara değiştirilen TÜİK başkanlarının sayısını unuttum!.. Koşulsuz biat düzeninde gevşeme olmasın diye kurum adeta vekaletler cenneti. Bölge müdürleri dahil üst düzey kadroların büyük çoğunluğu vekaletle göreve devam ediyor. Birileri can sıktı mı yerine vekaleten başka birileri atanıyor. Parantezi açalım; enflasyon rakamlarının belirlenmesinde en hayati görev bölge müdürlüklerinde.

Ahali, geçen hafta cayır cayır yanan ormanları seyrederken, yanan enflasyon ve işsizlik rakamların söndürülebilmesi için TÜİK’de operasyonlar yapıldı. Bölge müdürleri başta olmak üzere üst düzey kadrolarda görevden almalar ve yer değiştirmelerle birlikte yeni atamalar yapıldı. Örneğin:

Bursa Bölge Müdür Vekili Mert Mesut Selçuk, TÜİK’e uzman,

Edirne Bölge Müdür Vekili Şenol Deniz, personel daire başkanlığına matematikçi,

Kayseri Bölge Müdür Vekili Mustafa Uslu, Manisa bölge müdürlüğüne matematikçi,

Konya Bölge Müdür Vekili Hakan Göregen, TÜİK’e uzman,

Manisa Bölge Müdür Vekili Tahir Baysal, TÜİK’e uzman,

Nevşehir Bölge Müdür Vekili Arif Şahin, Balıkesir Bölge Müdürlüğü’ne istatistikçi,

Trabzon Bölge Müdürü Ali Arancı, TÜİK’e istatistikçi,

Van Bölge Müdürü Tolga Demirel, Samsun Bölge Müdürlüğü’ne istatistikçi,

Zonguldak Bölge Müdürü Taner Yılmaz, Samsun Bölge Müdürlüğü’ne istatistikçi olarak atandılar.

(Merkez üst düzey kadrolarda önemli değişiklikler yapıldı. Ayrıntılara girmiyorum. Belgeleri bende. Mesela; Başkan yardımcısı Umut Serhat’ın imzasıyla 6 Ağustos tarih, 18118070-903.02.01-23 sayılı atama yazısı ve ekleri.)

E, bu olup bitenler sadece enflasyon ve işsizlik rakamlarını bozmuyor. Kurum içi de epey bir karışıklığa ve tepkilere sebep oluyor!.. TÜİK merkez teşkilatında, bilgi aldığım üst düzey bir yönetici şunları anlattı (İsimler bende saklı):

“Merkez de kurum başkan yardımcısı olan … … bütün bölgeleri arayarak enflasyon da giyim grubunda olan artışları geriye almalarını talep etti. 2 Ağustos’ta çoğu müdür buna karşı çıktı. Şöyle ki alınan fiyatlar, tabletlerle fotoğrafları çekilerek alınıyor. Bunları GD (geçen dönem fiyatı) geçmelerini istemiş. Buna karşı çıkanlar, resmi yazı istemiş. Resmi yazı yerine talimat maili (e-posta) gönderilmiş. Yaklaşık 84 maddenin fiyatı eski fiyatı girilerek diğer artışları dengeye tutarak enflasyon artışı en aza indirilmiş. Bundan sonraki süreçte operasyon kararı alınıp 5 Ağustos gece saat 21.00 civarı bölgeler aranarak ‘Şu ana kadar yaptığınız hizmetlere teşekkür ederiz’ denilerek ‘6 Ağustos’ta görevden ayrılın, 9 Ağustos’ta yeni görev yerinde işe başlayın’ talimatı verilmiş. Kendi getirdikleri insanlar biraz direnince hemen affetmeden gece gece korku salıp kararname çıkarttılar.

Enflasyon fiyatları derlenmesi şimdi tabletler ile yapılıyor, anında merkeze gönderilir, fakat yüksek olacak bir enflasyon fark edilirse hemen … bölge müdürünü arayıp düzeltme istiyor ya da hangi maddeler çok artmış ise ‘almayın’ diye Excel dosyası ile maddeler gönderip düzeltme istiyor. Bu kanunsuzdur. Örneğin, kırtasiye artışlarını almayın Eylül’de girilsin diyebiliyor, iki ay meydana gelebilecek artış tek aya düşürülüyor. Arabanın madde sepetindeki ağırlığı ekmekten fazla yapılabiliyor. Sonuçta fiyat artışları en aza indirgeniyor fakat şimdi üretici fiyatları nasıl indireceklerinin çalışması yapılıyor. Bu fiyatların bir kısmı firmalar kendisi yaptığı için sorun oluyor. Çünkü ÜFE yüzde 44’lere dayandı. O zaman, herkes bu üretici enflasyonu ise tüketici enflasyonu niye bu kadar düşük herkes zararına mı satış yapıyor deniliyor. Kira fiyatları hâlâ eski ve tam tanıma uyamayan dairelerden derlenip ortalama düşük tutulmaya çalışılıyor. Ankara’da en düşük kira oturulabilir bir evde en az 2500 ile 4000 TL arası olmasına rağmen daha aşağı da gösterilen evlerden kira derlenip enflasyon dengelenmesi yapılıyor.”

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