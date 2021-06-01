TÜİK: 2020'de trafik kazalarında 4 bin 866 kişi hayatını kaybetti, 226 bin 266 kişi yaralandı

2020 yılında toplam 983 bin 808 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 4 bin 866 kişi yaşamını yitirdi, 226 bin 266 kişi yaralandı. Bir önceki yıla göre, toplam kaza sayısı yüzde 15.8, yaşamını yitirenlerin sayısı ise yüzde 11.1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, 2020 yılında toplam 983 bin 808 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 833 bin 533 adedi maddi hasarlı, 150 bin 275 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75,8'i yerleşim yeri içinde yüzde 24,2'si ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarında 4 bin 866 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 2020 yılında meydana gelen 150 bin 275 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 197 kişi kaza yerinde, 2 bin 669 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Kazalarda 226 bin 266 kişi de yaralandı. Ölümlerin yüzde 47,4'ü, yaralanmaların yüzde 69,2'si yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 52,6'sı yaralanmaların ise yüzde 30,8'i yerleşim yeri dışında oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 11 azaldı

Türkiye'de 2020 yılında bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 4,3 artarken, toplam kaza sayısı yüzde 15,8, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 14,1, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 16,1, toplam ölü sayısı yüzde 11,1, kaza yerindeki ölü sayısı yüzde 13,0, kaza sonrası ölü sayısı yüzde 9,5 ve yaralı sayısı yüzde 20,1 azaldı.

En çok kaza İstanbul'da oldu

İllere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde bin taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın Hakkari'de en az İstanbul'da gerçekleştiği görüldü. Trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 49,4'ü sürücü, yüzde 30,7'si yolcu, yüzde 19,9'u ise yaya. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 79,7'sinin erkek, yüzde 20,3'ünün kadın, yaralananların ise yüzde 71,4'ünün erkek, yüzde 28,6'sının kadın olduğu görüldü.

Kazalarda kusurun yüzde 88'i sürücülerin

Kazalarda kusurun yüzde 88,3'ünün sürücü, yüzde 7'sinin yaya, yüzde 2,7'sinin taşıt, yüzde 1,4'ünün yolcu ve yüzde 0,5'inin yol kaynaklı olduğu tespit edildi. 150 bin 275 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 66,9'u gündüz, yüzde 30,4'ü gece ve yüzde 2,7'si alacakaranlıkta oldu. Trafik kazasına karışan toplam 243 bin 125 taşıtın yüzde 50,4'ü otomobil, yüzde 18,8'i motosiklet, yüzde 15,2'si kamyonet, yüzde 2,5'i kamyon, yüzde 2,4'ü çekici, yüzde 2,4'ü minibüs, yüzde 1,6'sı otobüs, yüzde 1,2'si traktör ve yüzde 5,5'i diğer taşıtlardan oluştu.

Kazalar en çok cuma, en az pazar günleri oluyor

150 bin 275 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Ağustos ayı yüzde 11,8 ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken Nisan ayı yüzde 3,8 ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 15,5 ile en fazla Cuma günü ve yüzde 12,7 ile en az Pazar günü gerçekleştiği görüldü. (İHA)