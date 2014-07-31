Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul Ömerli'de bayram namazı kıldıktan sonra cihad çağrıları yapan grubun, cihadın anlamını bilmediğini belirterek, İslam'ın en büyük düşmanının bu gibi gruplar olduğunu söyledi

İstanbul'da bayramın birinci günü bir grup, Ömerli'de Ramazan bayramı namazını kılmış, ardından da topluluğa hitap eden kişi sık sık "cihad" vurgusu yapmıştı.



Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, bugün Sivas'ta yaptığı konuşmada Ömerli'deki o buluşmaya tepki gösterdi. "Bayram'da İstanbul'da tuhaf tuhaf simalı insanlar cihat namazı kıldılar" diyen İhsanoğlu, Tuhaf, tuhaf simalı insanlar, Cihad namazı kıldılar. Kime karşı cihat? Cihadın manasını bilmiyor bunlar.



Bunlar İslam adına hareket etmiyorlar. Hepsi, İslam'ın en büyük düşmanı bunlardır. Biz bunlarla uğraşmayı bıraktık akşam kadar dövünüyoruz. Gazze, Gazze, Gazze. İyi ama Gazze'ye yardım edelim. Lafla değil. Bu yardımı nasıl göndereceğiz. Bütün kapılar yüzümüze kapalı. Türkiye bu noktalara düşecek ülke mi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.