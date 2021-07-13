TÜGVA, “Telafide Ben de Varım” kapsamında birçok okulda etkinlikler düzenleyip, ders verdi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 Temmuz’da başlattığı Telafide Ben de Varım projesi kapsamında TÜGVA, birçok okulda çeşitli etkinlikler düzenlerken “Kuran-ı Kerim, Ahlak Eğitimi ve Siyer” derslerini de verdi.

“Telafide Ben de Varım” projesinde bir hafta tamamlandı. Proje kapsamında MEB’in planladığı etkinlikler hayata geçirilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da proje kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerde öğrencilerle bir araya geldi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, öğrencilere yönelik etkinlik düzenlemesine olanak sağlanan iş birliği anlaşmaları yargı kararları ile kısmen durdurulan TÜGVA da projenin ilk haftasında eğitimde kendisine yeni alanlar açtı. MEB’in, “Telafide Ben de Varım” projesi kapsamında harekete geçen vakıf, MEB’e bağlı okullarda yaz okulu etkinlikleri düzenledi.

“TÜGVA’ya kayıt yapılır” yazısı okullara asıldı

Vakfın 5 Temmuz’da başlayan yaz okulu için İstanbul’da yer alan dört okulun kullanıldı. Vakıf, ortaokul öğrencilerine yönelik yaz okulunda spor, futbol, yüzme ve bilgi yarışmasının yanı sıra “Kuran-ı Kerim, Ahlak Eğitimi ve Siyer” dersleri de verdi. İstanbul’da bulunan Üsküdar İmam Hatip Ortaokulu, Üsküdar İmam Hatip Lisesi (Ortaokulu) ve Selami Ali Ortaokulu’nda TÜGVA, öğrencilere yönelik yaz okulu projesi başlattı. Okul panolarına, “TÜGVA’ya kayıt yapılır” yazıları asıldı. Vakfın telafi eğitimleri için hazırladığı broşürlerde kız çocuklarına İslam’a bakış dersleri verileceği belirtilerek, “Hanımlarımıza İslami bakış kazandıracak haftalık dini sohbetlerdir. Tüm ilçelerimizde gerçekleştirilmektedir” denildi.

Buca'da Kur'an eğitimi

İlçe milli eğitim müdürlükleri de resmi yazıları yok sayan çeşitli uygulamalara imza attı. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 18 Haziran’da ilçedeki okullara gönderdiği yazıda şunlar kaydedildi:

“5 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Kur'an Kursu ve benzeri Telafi Eğitimi ile ilgili okullarınızda açılacak kurslarla ilgili İlçe Müftülüğü ile işbirliği yapılarak faaliyet yerinin belirlenmesi için okullarımızdan Kur'an dersi almak isteyen öğrencilerin tespit edilerek listelerin Müdürlüğümüz Din Öğretimi Hizmetleri Bölümüne gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.”