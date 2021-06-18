TÜGVA, telafi dersler kapsamında okullarda çeşitli etkinlikler düzenleyecek

TÜGVA, 5 Temmuz'da başlayacak telafi derler kapsamında okullarda, “Kuran-ı Kerim, Ahlak Eğitimi ve Siyer” adı altında etkinlikler düzenleyeceğini açıkladı.

MEB’in, “Pandemi koşullarında oluşan eğitim açıklarının giderilmesi” amacıyla 5 Temmuz itibarıyla başlayacağı, “Telafide Ben de Varım” projesi kapsamında TÜGVA, MEB’e bağlı okullarda yaz okulu etkinlikleri düzenleyeceğini açıkladı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, TÜGVA Kartal Şubesi'nin 5 Temmuz’da başlayacak yaz okulu için İstanbul’da yer alan dört okulun kullanacağı öğrenildi. Ortaokul öğrencilerine yönelik yaz okulunda spor, futbol, yüzme ve bilgi yarışmasının yanı sıra “Kuran-ı Kerim, Ahlak Eğitimi ve Siyer” derslerinin de olacağı bildirildi.

"Yapılmaya çalışılan laik, bilimsel eğitimin yok sayılmasıdır”

Eğitimin kamusal bir hizmet olduğunun altını çizen Eğitim Sen İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Özer Tuncer, “Eğitim vakıf, dernek vb. isimler altında faaliyet yürüten hiçbir kuruma, kuruluşa, yapıya devredilemez” dedi. MEB’in, “Telafide Ben de Varım” programı ile eğitimi dini yapılara ve cemaatlere devrederek eğitimi dinselleştirmeyi sürdürdüğünü savunan Tuncer, “Yapılmaya çalışılan hem öğrencilerimizin eğitim hakkı ihlali hem de eğitim emekçilerinin mesleki haklarının, laik, bilimsel eğitimin yok sayılmasıdır” diye konuştu.

MEB ile TÜGVA arasında imzalanan protokollerin yargı kararı ile kısmen durdurulduğuna dikkati çeken Tuncer, “Fakat bu yapılar MEB ile yeni protokoller imzalayarak mahkeme kararlarını da atlıyor. Gerici vakıf, cemaat ve derneklerin eğitim alanına müdahale etmemesi için mücadelemiz sürecektir” ifadelerini kullandı.