TÜGVA'nın İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş, giysi kumbarası iddiası sonrası valilikteki görevlerinden alınmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) giysi kumbaralarının kaymakamlıklara talimat vererek sokaklara yerleştirilmesini sağladığı iddia edilen İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş’in İzmir Valiliği’ndeki görevlerinden alındığı belirtildi.

Kızılay ve diğer yardım dernekleri gibi kuruluşların yanı sıra TÜGVA’nın giysi kumbaralarını toplaması İzmir kamuoyunda tartışmalara ve tepkilere neden olmuştu. İddiaya göre, TÜGVA İzmir temsilcisi ve ayrı zamanda İzmir Valiliği Protokol Şube Müdürlüğü ve Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Mesut Öndeş, kaymakamlıklar aracılığıyla iki ilçenin işlek yerlerine kumbaraları koydurmuştu.

Öndeş’in kaymakamlara baskı kurduğu iddia edilmiş, aynı zamanda valilik çalışanı olması siyasiler tarafından eleştirilmişti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Öndeş’in hem valilik çalışanı hem de kurumda yer almasına tepki göstererek İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’den açıklama istemişti. Tartışmalar devam ederken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliği Protokol Şube Müdürlüğü ve Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü gibi önemli iki birimin başında olan TÜGVA temsilcisi Mesut Öndeş’i görevden aldı.

TIKLAYIN - "Bilal Erdoğan yönetimindeki TÜGVA, İzmir'de izinsiz olarak ilçelere giysi kumbaraları yerleştirdi" iddiası

TIKLAYIN - “Bilal Erdoğan yönetimindeki TÜGVA’nın İzmir’de ‘izinsiz’ olarak yerleştirdiği tekstil geri dönüşüm kutuları tepki çekince logo değiştirdiler, kaymakamlara talimat verildi” iddiası