“Bilal Erdoğan yönetimindeki TÜGVA’nın İzmir’de ‘izinsiz’ olarak yerleştirdiği tekstil geri dönüşüm kutuları tepki çekince logo değiştirdiler, kaymakamlara talimat verildi” iddiası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) giysi kumbaralarının gelirlerine el atması ve kaçak olarak sokaklara yerleştirmesi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın açıklamalarıyla yeni boyut kazandı.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez imzalı habere göre, CHP'li Bakan, “TÜGVA, İzmir’de bazı ilçelere ‘Sıfır Atık’ kapsamında tekstil geri dönüşüm kutusu koydu. TÜGVA logosu tepki çekince, ‘Yeni Nesil Gençlik Vakfı’ logosu yerleştirildi. TÜGVA İzmir İl Temsilcisi, İzmir Valiliği Protokol Müdürü, aynı zamanda İzmir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü. Kendisinin, kaymakamları arayarak temsilcisi olduğu vakfın atık kutusunun belediyelerce kaldırılmaması için talimat verdiği iddia ediliyor. ‘Genel Merkez’e rapor vereceğiz’ dediği ifade ediliyor. Bu yaşananlardan İzmir Valisi’nin haberi var mı” diye sordu.

TÜGVA’nın kamu kaynaklarının aktarıldığı bir oluşum olduğunu ifade eden Bakan, “TÜGVA, AKP’nin arka bahçesidir. İzmir’de kamu gücünün kullanılmasına izin vermeyiz. Yapılan iş çok tehlikelidir” dedi.

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