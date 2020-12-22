TÜGVA Maltepe, MEB'den danışman hoca talep etti

Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu gibi isimlerin de yer aldığı TÜGVA'nın (Türkiye Gençlik Vakfı) Maltepe İlçe Temsilciği, Danıştay'ın ekim ayında verdiği 'Yürütmeyi durdurma' kararına rağmen okullarda faaliyet yürütmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'yla 3 yıl önce yaptığı protokolle resmi okullarda, ‘Öğrenci Kulüpleri' ve ‘Değerler Eğitimi adı altında öğrencilere eğitim veren TÜGVA'ya tanınan ayrıcalığın kaldırılması için Eğitim-Sen, dava açmış, Danıştay da imam hatip liseleri hariç, yürütmeyi durdurmuştu.

Danıştay kararına rağmen İstanbul-Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne resmi dilekçeyle başvuran TÜGVA Maltepe ”Maltepe'deki her ortaokuldan bir danışman hoca talep ediyoruz" dedi.



Dilekçede Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜGVA'nın 17.02.2017'de yürürlüğe giren iş birliği protokolüne de atıf yapıldı.

T24'e konuşan bir TÜGVA gönüllüsü Danıştay'ın imam hatip liseleri hariç yürütmeyi durdurma kararının hatırlatılması üzerine "Zaten eğitimler Zoom üzerinden yapıldığı için gönüllü olarak katılıyor herkes. İstiyorlarsa katılabiliyorlar, istiyorlarsa katılmıyorlar" dedi.

Gönüllü, Maltepe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başvuru metnini öğretmenlere yollamasıyla ilgili soruya da "İmam Hatipler konusunda herhangi bir sıkıntı yok zaten. İmam Hatipler konusunda herhangi bir sınır yok. Nereye yollandığını tam olarak bilmiyorum. Whatsapp gruplarında değilim ama İmam Hatipler'e yollanmasıyla ilgili bilgim var" ifadesini kullandı.

(Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Watsapp gruplarından öğretmenlere yolladığı TÜGVA'nın başvuru metni)

"Bu laikliğe aykırıdır"