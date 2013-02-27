Tuğrul Türkeş: Ne mutlu Kürdüm demenin bir sakıncası yok

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş Cnn Türk’te katıldığı Aykırı Sorular programında Enver Aysever’in sorularını yanıtladı.Enver Aysever, "Biri ne mutlu Kürdüm derse ne olur?" diye sordu. Türkeş ise “Ne mutlu Kürdüm demenin bir sakıncası yok” dedi.

İşte programdan satırbaşları:

“Kürt sorunu var mı?”

“Kürt sorunu yok. Sınır ötesinden aşıp gelen terör sorunu var. Bölgeler arasında gelir eşitsizliği var.

Sınır ötesinden gelen terör sebebiyle gelen kalkınma problemi var. Şu an ortada bir çözüm yok. Hapisteki bir teröristle İzmir’de yaşayan bir Kürt vatandaşının hakkını mı isteyeceğiz.

Benim Çanakkale’de yaşayan Kürt vatandaşıma sorduk mu? Bu adam senin adına yetkili midir diye sorduk mu? Sayın Başbakan o kadar yanlış bir şey yapıyor ki. Silah tehdidi ile oy almış bir partinin neyini temsil ediyorsunuz” şeklinde cevap verdi.

Herkes “Türkiyeli olmak zorunda mı?” sorusuna karşılık Türkiye vatandaşı olmak ve kanunlara riayet etmek zorunda diyen Türkeş “Türk demekten rahatsız oluyoruz, Türkiyeli diyeceğiz” diye ekledi.