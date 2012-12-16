Tuğrul Türkeş: İktidar ağlamaktan vazgeçsin!

MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, iktidarın artık ağlamaktan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, ''Terör saldırısı ve bomba kurbanı çocuklara, şehitlere, Irak, Suriye'deki Türkmen'in yaşadıklarına ağlamıyorsanız Filistin'de ağlamışsınız ne yazar'' dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşan MHP'li Türkeş, Hükümet'in dış politika konusunda kamuoyunu aydınlatmadığını, yapılan açıklamaların da tatmin edici olmaktan uzak ve muğlak ifadeler içermemesi gerektiğini belirtti.

Türkeş, konuşmasına şu şekilde devam etti:

'NATO'nun hamiliği altında bir Türkiye görüntüsü kabul edilemez'

''Malatya Kürecik'e yerleştirilen radar isteminin mülkiyeti, nihai kontrol ve yetkisi kime aittir Bu kimin işine yarayacaktır 10 yıldır iktidardasınız bu füzeleri keşke şimdi değil de daha evvel yerleştirseydiniz. Türkiye'nin güvenlik ve tehdit algılamalarında değişiklik olmamıştır. Ama NATO'nun hamiliği altında bir Türkiye görüntüsü kabul edilemez.

Türkiye NATO'ya muhtaç olmayıp kendi güvenliğini sağlayabilecek güçtedir. Yoksa ustalık dönemi AKP Hükümeti olarak buna inanmıyor musunuz Ege'de bulunan 3 adamız iki yıl öncesine kadar vatandaşlarımızın piknik yaptığı, teknelerin turlar düzenlediği yer iken bugün artık Yunanistan'ın elinde. 2 yıl içinde ne değişti de vatandaşlarımız bu adalara gidemiyor.

Aidiyeti belirsiz adalar kategorisine giriyorsa neden Yunan bayrakları asılı? Türkiye'nin başkentinde bir okulda tarih dersinde Türklerin Ermenilere soykırım uyguladığı öğretiliyor. Sayın Başbakan, sayın Dışişleri Bakanı bundan haberiniz var mı? Türk çocuklarına bu yalanların okutulmasına razı mısınız, bu mu ustalık döneminiz?''



Türkeş, bazı büyükelçi ve başkonsolosların mektupları göndererek Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Müsteşar'ın uygulamalarını ağır dille eleştirdiklerini ve tepkilerini dile getirdiklerini savunarak, ''Böylesi dönemde büyükelçilerin yaptığı bu çıkışlar son derece anlamlıdır. Dışişleri Bakanlığı'nın içine düştüğü durumun diplomatlarca itirafı ve acı ifadesidir'' dedi.

'Propaganda iddiaları'

Bulgaristan'da soydaşların siyasi hayatına müdahalede bulunulduğu, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nden ayrılan grubun desteklendiği yönünden propaganda iddiaları olduğunu kaydeden Türkeş, ''Bu iddialar doğru ve AKP Hükümeti Bulgaristan'da diğer siyasi partiyi el altından da olsa destekliyorsa bunu kınıyor ve Hükümet'i uyarıyoruz. KKTC'de de benzer bir iddia dile getiriliyor, UDP içerisindeki siyasi mücadelede taraf tutuğunuz ileri sürülmektedir'' şeklinde konuştu.

Türkeş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türk dünyasına yönelik eleştirerek komik duruma düştüğünü ileri sürdü.

İktidarın Türk dünyası ile ilişkilerde çok zayıf olduğunu söyleyen Türkeş, ''Lütfen artık ağlamaya son verin. Terör saldırısı ve bomba kurbanı küçük çocuklara, şehitlere, Irak ve Suriye'deki Türkmen'in yaşadıklarına ağlamıyorsanız Filistin'de ağlamışsınız ne yazar. Yine de dünya tarafından ciddiye alınmazsınız'' dedi.