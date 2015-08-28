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Politika

Tuğrul Türkeş, Başbakan Yardımcısı oldu

Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş, Ahmet Davutoğlu’ndan gelen bakanlık teklifini parti kararına rağmen kabul etmişti

28 Ağustos 2015 20:03

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduğu seçim hükümeti kabinesinde, bakanlık teklifini kabul ettiği için kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş,  Başbakan Yardımcısı oldu.

MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş,  Ahmet Davutoğlu’ndan gelen bakanlık teklifini parti kararına rağmen kabul etmişti.

MHP’den teklif gidenMeral Akşener ve Ahmet Kenan Tanrıkulu ise bakanlık teklifini reddetmişti. Tanrıkulu teklife tepkisini göstermek için MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de bırakmıştı.

 

 

 

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