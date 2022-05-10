Tuğrul Eryılmaz: ‘Yandaş’ çok kibar bir sıfat bu medya için

T24 ve Podbee Media ortak yapımı ‘Yayınlanması Kaydıyla’ podcast serisinin yeni bölümünde Hazal Sipahi’nin konuğu T24 yazarı ve gazeteci Tuğrul Eryılmaz’dı.

Gazeteciliğe 1974 yılında TRT’nin dış haberler servisinde başlayan Tuğrul Eryılmaz ile “freak” olmayı; yönetimde önemli değişikliklerin yaşandığı TRT yıllarını; 12 Eylül döneminde medya ve akademiyi; Nokta dergisinin kuruluşunu ve ses getiren işlerini; kısa süren Yeni Asır macerasını; yayın yönetmenliğini yaptığı Yeni Gündem dönemini; Tempo’ya transferini; kendini en özgür hissettiğini söylediği yayın olan Sokak dergisini; Cumhuriyet Dergi’yi çıkardığı süreci; radyoculuk deneyimini; kuruluşundan itibaren 17 yıl boyunca yayın yönetmenliğini yaptığı Radikal İki’yi, düzeyli magazin yazarlığını ve iyi gazeteci olmayı konuştuk.

Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair derinlemesine söyleşilerin yer aldığı ‘Yayınlanması Kaydıyla’, tüm podcast platformlarında:

Tuğrul Eryılmaz kimdir?

Eryılmaz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu; hem Mülkiyeli hem de 68’li. 70’lerin başında aldığı bir bursla Londra’ya gitti. Yaklaşık 5 yıl Londra’da kaldıktan sonra 1974’te Türkiye’ye döndü ve TRT’nin dış haberler servisinde çalışmaya başladı.

70’lerin ikinci yarısında Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda asistanlık olarak çalışmaya başladı. 12 Eylül sonrasında akademiyi bıraktı ve İstanbul’a taşındı.

Nokta ve İnsanlar dergisinin Nokta’ya evrilmesi sürecinde yer aldı. Ercan Arıklı’nın sahibi olduğu Gelişim Yayınları bünyesinde çıkan Nokta dergisinde ses getiren pek çok işe imza attı.

Nokta’nın ardından Yeni Asır gazetesinde çalıştı. “Beni yeterince solcu bulmuyorlardı” dediği ve “iç bunaltıcı” bulduğu Yeni Gündem dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı.

Mehmet Y. Yılmaz’ın davetiyle Tempo dergisinin kurucu ekibinde yer aldı. Çıkarıldığı zamanı “erken” bulduğu haftalık Sokak dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle Sokak’ın yayın hayatına son verildikten sonra yeniden Nokta dergisinin yönetiminde yer aldı.

Hasan Cemal’in genel yayın yönetmenliğindeki Cumhuriyet’in Dergi ekinin başına geldi. Yönetimin değişmesinden bir süre sonra Cumhuriyet Dergi’den ayrıldı.

Radikal İki’yi kurdu ve 17 yıl boyunca yayın yönetmenliğini yaptı. Bir dönem Millliyet Sanat’ın yayın yönetmeniydi.

Özgür Gündem’in kapatılma döneminde nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptığı için yargılandı. 2018’de Asu Maro’nun kendisiyle yaptığı nehir söyleşi kitabı “68’li ve Gazeteci” yayınlandı.

Çeşitli üniversitelerde gazetecilik dersleri verdi. 2019’dan beri T24 için düzeyli magazin yazıları yazıyor. Vurgulamak gerekir ki, bunlar köşe yazıları değil.

“Gazeteci ne kadar az sıfat kullanırsa o kadar iyi gazetecidir” diyen Tuğrul Eryılmaz ile yaklaşık yarım asırdır yaptığı gazeteciliğini konuştuk.