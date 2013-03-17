Tuğluk'tan 'fırsat kaçmasın' uyarısı

Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, Nevruz kutlamalarında konuştu. Tuğluk, 'Ülkede barışın sağlanması ve akan kanın durması için Kürt halkının yıllardır mücadele ettiğini savunan Tuğluk, dağdan inmelerin, inkar ve imhanın kalkması, Kürt halkının statüsünün ve demokratik haklarının tanınmasıyla mümkün olacağını' söyledi.

Tuğluk, sorunlara demokratik siyaset yoluyla çözüm bulunmasını istediklerini vurgulayarak, barış ve barışçıl çözüm konusunda kendilerinin samimi olduğunu, devletin ve hükümetin de samimiyetini göstermesi gerektiğini ifade etti.

Barış konusunda şimdiye kadar somut bir adımın atılmadığını öne süren Tuğluk, Diyarbakır'da 21 Mart'ta kutlanacak nevruzda, barış adına tarihi bir adım atılacağını kaydetti.

Tuğluk, çözüm sürecinin tek taraflı adımlarla ilerlemeyeceğine, bu nedenle de hükümetin ne yapacağını bilmek istediklerine değinerek, ''Barış fırsatını bu kez de kaçırırsak artık bir kez daha barışı konuşmak, bu halkı barışa inandırmak çok zor olabilir'' diye konuştu.

'Kutlamalardan notlar'

-Etkinlik, BDP Van İl Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlendi.

-Havanın yağışlı olmasına rağmen sabah saatlerinden itibaren yöresel kıyafetlerini giyen çok sayıda kişi, kutlamaların yapıldığı alana gitti.

-Kalabalık, çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında üst aramasından geçirilerek alana alındı.

-Zaman zaman etkisini artıran yağmurdan beraberlerinde getirdikleri şemsiye, çadır ve battaniyelerin altına sığınarak korunmaya çalışan vatandaşlar, sık sık PKK lehine slogan atarak, posterini açtı.

-Aysel Tuğluk'un konuşmasının ardından Kürt şarkıcılar Ciwan Haco ve Aynur Doğan'ın sahne aldığı kutlamalarda, vatandaşlar Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

-Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şarkıcı Ciwan Haco, kalabalığa sağduyu çağrısında bulunarak, ''Artık anneler ağlamasın. Yıllarca sorunlar yaşandı ve şu anda Türkiye'de bir süreç var. Bu süreci destekliyorum. Herkesin elinden geleni yapması gerekiyor'' ifadelerini kullandı.