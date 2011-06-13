-TUĞLUK VE TÜRK BDP'YE KATILAMAYACAK TBMM (A.A) - 13.06.2011 - Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, TBMM'nin 24. Dönemi'nde AK Parti'den 326, CHP'den 135, MHP listesinden 53 ve bağımsız 36 milletvekili yer alacak. Bunlardan, MHP listesinden İstanbul Milletvekili seçilen İhsan Barutçu partisinden ihraç edilmişti. Bu durumda Barutçu bağımsız milletvekili olarak TBMM'ye girecek. Yine MHP listesinde yer alan ve haklarındaki kaset iddiaları nedeniyle adaylıktan çekilip partideki görevlerinden ayrılan adayların yerine bir alt sıradakiler gelmişti. BDP desteğiyle seçilen Van Milletvekili Aysel Tuğluk ile Mardin Milletvekili Ahmet Türk ise DTP'nin kapatılmasına ilişkin kararda haklarında verilen beş yıllık siyaset yasağı nedeniyle bağımsız kalacak. BDP destekli diğer milletvekillerinin bu partiye katılımıyla TBMM'de grubu bulunan dördüncü partinin BDP olması bekleniyor. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, seçim çevrelerindeki milletvekilleri ve partileri şöyle: ADANA (14) AK PARTİ: 1 ÖMER ÇELİK 2 M.NECATİ ÇETİNKAYA 3 NECDET ÜNÜVAR 4 FATOŞ GÜRKAN 5 ALİ KÜÇÜKAYDIN 6 MEHMET SÜKRÜ ERDİNÇ CHP: 1 OSMAN FARUK LOĞOĞLU 2 ÜMİT ÖZGÜMÜŞ 3 TURGAY DEVELİ 4 ALİ DEMİRÇALI MHP: 1 MUHARREM VARLI 2 ALİ HALAMAN 3 SEYFETTİN YILMAZ BAĞIMSIZ: MURAT BOZLAK ADIYAMAN (5) AK PARTİ: 1 AHMET AYDIN 2 MEHMET METİNER 3 M.MURTAZA YETİŞ 4 MEHMET ERDOĞAN CHP: 1 SALİH FIRAT AFYONKARAHISAR (5) AK PARTİ: 1 VEYSEL EROĞLU 2 SAİT AÇBA 3 HALİL ÜRÜN CHP: AHMET TOPTAŞ MHP: KEMALETTİN YILMAZ AĞRI (4) AK PARTİ: 1 MEHMET KERİM YILDIZ 2 EKREM ÇELEBİ 3 FATMA SALMAN KOTAN BAĞIMSIZ: HALİL AKSOY AKSARAY (3) AK PARTİ: 1 ALİ RIZA ALABOYUN 2 RUHİ AÇIKGÖZ 3 İLKNUR İNCEÖZ AMASYA (3) AK PARTİ: 1 M. NACİ BOSTANCI 2 AVNİ ERDEMİR CHP: RAMİS TOPAL ANKARA-1 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ (16) AK PARTİ: 1 ALİ BABACAN 2 BÜLENT GEDİKLİ 3 REHA DENEMEÇ 4 TÜLAY SELAMOĞLU 5 N.HALUK ÖZDALGA 6 YALÇIN AKDOĞAN 7 FATİH ŞAHİN 8 ÜLKER GÜZEL CHP: 1 SÜLEYMAN SENCER AYATA 2 MEHMET EMREHAN HALICI 3 EMİNE ÜLKER TARHAN 4 AYLİN NAZLIAKA 5 BÜLENT KUŞOĞLU 6 LEVENT GÖK MHP: 1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ 2 ZÜHAL TOPÇU ANKARA-2 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ (15) AK PARTİ: 1 CEMİL ÇİÇEK 2 HALUK İPEK 3 SALİH KAPUSUZ 4 NURDAN ŞANLI 5 AHMET İYİMAYA 6 CEVDET ERDÖL 7 ZELKİF KAZDAL 8 EMRULLAH İŞLER 9 SEYİT SERTÇELİK CHP: 1 AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN 2 İZZET ÇETİN 3 SİNAN AYDIN AYGÜN 4 GÖKHAN GÜNAYDIN MHP: 1-MUSTAFA ERDEM 2- ÖZCAN YENİÇERİ ANTALYA (14) AK PARTİ: 1 MEHMET VECDİ GÖNÜL 2 MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU 3 MENDERES TÜREL 4 SADIK BADAK 5 HÜSEYİN SAMANİ 6 GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ CHP: 1 DENİZ BAYKAL 2 OSMAN KAPTAN 3 GÜRKUT ACAR 4 YILDIRAY SAPAN 5 ARİF BULUT MHP: 1 TUNCA TOSKAY 2 MEHMET GÜNAL 3 YUSUF ZİYA İRBEÇ ARDAHAN (2) AK PARTİ: ORHAN ATALAY CHP: ENSAR ÖGÜT ARTVİN (2) AK PARTİ:: İSRAFİL KIŞLA CHP: UĞUR BAYRAKTUTAN AYDIN (7) AK PARTİ: 1 MEHMET ERDEM 2 SEMİHA ÖĞÜŞ 3 ALİ GÜLTEKİN KILINÇ CHP: 1 BÜLENT TEZCAN 2 METİN LÜTFİ BAYDAR 3 OSMAN AYDIN MHP: ALİ UZUNIRMAK BALIKESİR (8) AK PARTİ: 1 AHMET EDİP UĞUR 2 MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN 3 TÜLAY BABUŞCU 4 ALİ AYDINLIOĞLU CHP: 1 NAMIK HAVUTÇA 2 AYŞE NEDRET AKOVA 3 HALUK AHMET GÜMÜŞ MHP: AHMET DURAN BULUT BARTIN (2) AK PARTİ: YILMAZ TUNÇ CHP: MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA BATMAN (4) AK PARTİ: 1 MEHMET ŞİMŞEK 2 ZİVER ÖZDEMİR BAĞIMSIZ 1 BENGİ YILDIZ 2 AYLA AKAT ATA BAYBURT (1) AK PARTİ: BÜNYAMİN ÖZBEK BİLECİK (2) AK PARTİ: FAHRETTİN POYRAZ MHP: BAHATTİN ŞEKER BİNGÖL (3) AK PARTİ: 1 CEVDET YILMAZ 2 EŞREF TAŞ BAĞIMSIZ: İDRİS BALUKEN BİTLİS (3) AK PARTİ: 1 VEDAT DEMİRÖZ 2 VAHİT KİLER BAĞIMSIZ: HÜSAMETTİN ZENDERLİOĞLU BOLU (3) AK PARTİ: 1 ALİ ERCOŞKUN 2 FEHMİ KÜPÇÜ CHP: TANJU ÖZCAN BURDUR (3) AK PARTİ: 1 BAYRAM ÖZÇELİK 2 HASAN HAMİ YILDIRIM CHP: RAMAZAN KERİM ÖZKAN BURSA (18) AK PARTİ: 1 BÜLENT ARINÇ 2 MUSTAFA ÖZTÜRK 3 HÜSEYİN ŞAHİN 4 CANAN CANDEMİR ÇELİK 5 İSMET SU 6 MUSTAFA KEMAL SERBETÇİOĞLU 7 HAKAN ÇAVUŞOĞLU 8 İSMAİL AYDIN 9 TÜLİN ERKAL KARA 10 BEDRETTİN YILDIRIM 11 ÖNDER MATLI CHP: 1 SENA KALELİ 2 TURHAN TAYAN 3 İLHAN DEMİRÖZ 4 AYKAN ERDEMİR 5 KEMAL EKİNCİ MHP: 1 İSMET BÜYÜKATAMAN 2 NECATİ ÖZENSOY ÇANAKKALE (4) AK PARTİ: 1 MEHMET DANIŞ 2 İSMAİL KAŞDEMİR CHP: 1 ALİ SARIBAŞ 2 MUSTAFA SERDAR SOYDAN ÇANKIRI (2) AK PARTİ: 1 İDRİS ŞAHİN 2 HÜSEYİN FİLİZ ÇORUM (4) AK PARTİ: 1 SALİM USLU 2 CAHİT BAĞCI 3 MURAT YILDIRIM CHP: TUFAN KÖSE DENİZLİ (7) AK PARTİ: 1 NİHAT ZEYBEKCİ 2 MEHMET YÜKSEL 3 BİLAL UÇAR 4 NURCAN DALBUDAK CHP: 1 ADNAN KESKİN 2 İLHAN CİHANER MHP: EMİN HALUK AYHAN DİYARBAKIR (11) AK PARTİ: 1 MEHMET MEHDİ EKER 2 MEHMET GALİP ENSARİOĞLU 3 MİNE LÖK BEYAZ 4 MEHMET SÜLEYMAN HAMZAOĞULLARI 5 CUMA İÇTEN BAĞIMSIZLAR: 1 LEYLA ZANA 2 NURSEL AYDOĞAN 3 EMİNE AYNA 4 MEHMET HATİP DİCLE 5 ŞERAFETTİN ELÇİ 6 ALTAN TAN DÜZCE (3) AK PARTİ: 1 İBRAHİM KORKMAZ 2 FEVAİ ARSLAN 3 OSMAN ÇAKIR EDİRNE (3) AK PARTİ: MEHMET MÜEZZİNOĞLU CHP: 1 RECEP GÜRKAN 2 KEMAL DEĞIRMENDERELİ ELAZIĞ (5) AK PARTİ: 1 ZÜLFÜ DEMİRBAĞ 2 SUAY ALPAY 3 FARUK SEPTİOĞLU 4 SERMİN BALIK MHP: ENVER ERDEM ERZİNCAN (2) AK PARTİ: SEBAHATTİN KARAKELLE CHP: MUHARREM IŞIK ERZURUM (6) AK PARTİ: 1 RECEP AKDAĞ 2 ADNAN YILMAZ 3 FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK 4 CENGİZ YAVİLİOĞLU 5 MUHYETTİN AKSAK MHP: OKTAY ÖZTÜRK ESKİŞEHIR (6) AK PARTİ: 1 NABİ AVCI 2 SALİH KOCA 3 ÜLKER CAN CHP: 1 BEDİİ SÜHEYL BATUM 2 KAZIM KURT MHP: RUHSAR DEMİREL GAZİANTEP (12) AK PARTİ: 1 HÜSEYİN ÇELİK 2 FATMA ŞAHİN 3 ŞAMİL TAYYAR 4 ABDULLAH NEJAT KOÇER 5 MEHMET SARI 6 MEHMET ERDOĞAN 7 DERYA BAKBAK 8 İBRAHİM HALİL MAZICIOĞLU 9 ALİ ŞAHİN CHP: 1 MEHMET ŞEKER 2 ALİ SERİNDAĞ MHP: EDİP SEMİH YALÇIN GİRESUN (4) AK PARTİ: 1 NURETTİN CANİKLİ 2 MEHMET GELDİ 3 ADEM TATLI CHP: SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU GÜMÜSHANE (2) AK PARTİ: 1 KEMALETTİN AYDIN 2 FERAMUZ ÜSTÜN HAKKARİ (3) BAĞIMSIZ: 1 ESAT CANAN 2 SELAHATTİN DEMİRTAŞ 3 ADİL KURT HATAY (10) AK PARTİ: 1 SADULLAH ERGİN 2 ORHAN KARASAYAR 3 MEHMET ÖNTÜRK 4 ADEM YEŞİLDAL 5 HACI BAYRAM TÜRKOĞLU CHP: 1 MEHMET ALİ EDİBOĞLU 2 MEVLÜT DUDU 3 REFİK ERYILMAZ 4 HASAN AKGÖL MHP: ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN IGDIR (2) MHP: SİNAN OĞAN BAĞIMSIZ: PERVİN BULDAN ISPARTA (4) AK PARTİ: 1 SÜREYYA SADİ BİLGİÇ 2 RECEP ÖZEL CHP: ALİ HAYDAR ÖNER MHP: SÜLEYMAN NEVZAT KORKMAZ