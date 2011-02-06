Tuğçe Kazaz tekrar Müslüman mı olacak?

T24 - Ünlü manken Tuğçe Kazaz, “Tekrar müslüman olur musunuz” sorusuna “Budistim, hristiyanım ya da değilim ama ben ezan sesi duyduğumda müziği kapatan bir insanım” yanıtını verdi...

Önce hristiyan olduğu, daha sonra budizme merak saldığı söylenen Tuğçe Kazaz, “Tekrar müslüman olur musunuz” sorusuna bu yanıtı verdi...

Ünlü Manken Tuğçe Kazaz, İstanbul Fashion Week’te sadece yerli basının değil yabancı basın mensuplarınında gözdesi oldu. Defileyle ve moda haftasıyla ilgili görüşlerini merak eden yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kazaz, 2 Fransız kanalı, bir Fransız ve bir de İngiliz moda dergisine açıklamalarda bulundu.

Ayrıldığı Yunan eşi Yorgo Sietaridiz için Hristiyan olan, daha sonra Budizme merak saran Kazaz, “Tekrar müslüman olmayı düşündünüz mü?” sorusuna “Budistim, hristiyanım ya da değilim ama ben ezan sesi duyduğumda müziği kapatan bir insanım” diyerek yanıt verdi. Kazaz ayrıca “Türkiye’deki modellerle ilgili çalışmalarım olacak. Bu konuda ileride konuşmayı düşünüyorum” dedi.



