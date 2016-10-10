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Tuğçe Kazaz: Müslüman, evinde oturup ibadet eden değil; üreten, çalışan, yol gösterendir

"Müslüman olmak nedir anlayabilmek için dileyen Peygamberimizin hayatına bakabilir"

10 Ekim 2016 12:58

Eski manken Tuğçe Kazaz, kişisel Twitter hesabından 'Müslüman Kimdir?' diye duyurduğu soruyu  "Müslüman öyle evinde oturup ibadet eden değil, üreten, çalışan, yol gösteren ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayandır" diye açıkladı.

Tuğçe Kazaz’ın paylaşımı şöyle:

"Sosyal medya hesaplarında bazı kendini bilmezler veya saf ve iyi niyetli kardeşlerimiz, yok efendim Müslüman oldun git evinde dinini yaşa diyorlar. Batı toplumları 100 yıldır tam da bunu beynimize beynimize işlemekte. Bak kardeşim, insan sadece namaz kılmak, ibadet etmek için dünyaya gelmez. Bir Müslüman, aynı zamanda medeniyet, hak, adalet, şefkat, merhamet ve barış için çalışan ve dünyaya medeniyeti yayacak olandır.

Onun için Müslüman öyle evinde oturup ibadet eden değil, üreten, çalışan, yol gösteren ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayandır. Müslüman çıkara, mala, mülke, paraya köle olmayandır. Müslüman haksızlık karşısında susmayandır. Müslüman hak bildiği yolda gerekirse canını verendir. Batı, Müslümanları algı operasyonlarıyla asimile edip, evinde oturtarak cahil bıraktı. Bunu yaparak da bizleri sömürerek kazanç elde etmekte ve medeniyetimizi hunharca yok etmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.v.) “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” der. Onun için ben asla evimde oturup menfaatlerim ve canım için korkarak susanlardan olmayacağım; paraya, güce, şana, şöhrete köle olmayacağım! Müslümanlar uyanana ve bu şeytanları bu topraklardan kovana dek bir inanan olarak susmayacağım. Müslümanlık öyle cemaatlerde, tekke ve zaviyelerde kendisi için ibadet ederek cemaatleri güçlendirmek de değildir.

Müslüman olmak nedir anlayabilmek için dileyen Peygamberimizin hayatına bakabilir: O hem bir önder, hem bir lider, hem bir peygamber, hem bir imam, hem bir ticaret adamı, hem bir komutan, hem bir aile babası, hem de insanlık adına güzel olan her şeydir. Sakın unutmayın! O bunların hiçbirisini kendisi için yapmamıştır; o bunca şeyi gerçek bir Müslüman nasıl olmalıdır onu göstermek için yapmıştır. O yüzden kimse kalkıp da; “O bir peygamber olduğu için bunca şeyi yapabildi, biz yapamayız” demesin. O da biz de Allah'ın kullarıyız. O mübareğin yaptıkları, bizlerin de yapabileceklerine işaret etmek içindi. O nedenle korkmayın ve uyanın kardeşlerim, uyanın o sizi mahveden ölüm uykusundan. Şimdi eyleme geçmeyeceksek ne zaman geçeceğiz? Medyayı onların ellerinden alırsak, emin olun ki her şeyi ellerinden almış oluruz."

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