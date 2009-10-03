Tuğçe Kazaz Milano'da!

Armani defilesinde podyuma çıkmak üzere eylül sonunda Milano’ya giden Tuğçe Kazaz, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Ünlü model, İtalya’da kalıp çalışmalarını orada sürdürmeye karar verdi.



Milano’da üç defile



Yorgos Seitaridi ile evlenip Yunanistan’a yerleşince kariyeri sekteye uğrayan Tuğçe Kazaz, ayrılık sonrası işine dört elle sarıldı. Türkiye’de bir işten diğerine koşan Kazaz, eylül sonunda da Emporio Armani’nin defilesinde podyuma çıkmak üzere Milano’ya gitti. Ünlü manken, Milano Moda Haftası’nda Armani’nin yanı sıra Luciano Soprani ve Mariella Burani defilelerinde de görev aldı.



İtalya’dan dönmüyor



Yıllardır Milano moda sektöründe olanTürk işadamı Hakan Baykam’ın danışmanlığında, Milano’nun en köklü model ajanslarından Fashion Management ile işbirliği yapan Tuğçe Kazaz, güzelliği, farklı tarzı ve profesyonelliği ile çıktığı defilelerde dünya basınının ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Bu ilgiden cesaret alan Kazaz, Milano’da yaşamaya ve Avrupa’daki çalışmalarını oradan yürütmeye karar verdi.