Tuğba Özay: Türk insanı ikiyüzlüdür

Manken Tuğba Özay, Türk insanının ikiyüzlüğü olduğunu öne sürdü.

Posta’nın haberine göre Özay, “Türk insanının en tipik özellikleri neler sizce?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Dedikoduyu sever. Sevmediği bir insan bile olsa yüzüne güler. Bizde biraz ikiyüzlülük var. Her şeyi çok iyi bildiğini sanır ama bilmez. Çünkü okumayı sevmez. En sevdiğim özelliklerimizden biri ise konuksever oluşumuz.”

Özay, “Aldığınız en ilginç hayran mesajı hangisi?” Sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Katarlı bir iş adamı benden özel konser istedi. Çok para teklif etti. Amacı benimle tanışmak olduğu için kabul etmedim. Sosyal medya üzerinden yürünecek bir insan değilim. “