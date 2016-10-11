Tuğba Özay: O fotoğraf bana da gönderildi

Survivor'da birlikte yarıştığı Nagihan Karadere'nin eşinin çıplak fotoğraflarının kendisine de gönderildiğini iddia eden manken Tuğba Özay, "Bence burada konuşulması ve tartışılması gereken şey sosyal medyanın korkunç bir hal alması ve bu tip insanların şantajla, tehditle insanların hayatlarını altüst etmesi" dedi.

Tuğba Özay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Belki bazılarınız çok kızacak belki de alkışlayacak … Ama ben ne alkışlanmak ne de eleştirilmek için bu paylaşımı yapıyorum .. Özelden yüzlerce mesaj atıyorsunuz Nagihan'a destek verip vermeyeceğime dair... Biz onunla çok şey yaşadık. Kimsenin görmediği, bilmediği, silmediği gözyaşlarımız var bizim… Aylarca sevdiklerimizden uzak ve acı, özlem, açlık içerisinde geçen o günlerin hatırına tabii ki bir kadın olarak onun yaşadığı acıyı hissederek böyle bir zamanda onun yanındayım.



Kaldı ki geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Survivor gecesinde kendisiyle konuştuk. Yayınlanan fotoğraf bana da gönderilmişti o kadın tarafından. Bence burada konuşulması ve tartışılması gereken şey sosyal medyanın korkunç bir hal alması ve bu tip insanların şantajla, tehditle insanların hayatlarını altüst etmesi...

Ve yine fikrim masaya yatırılması gereken konu Nagihan boşanacak mı vs değil şantaj yapan kişilerin adalet karşısında nasıl hesap vereceği, ne ceza alacağı... Gerisi Nagihan ve ailesi arasında yaşanmalı. Yoksa toplum olarak bu tip olayları iyice meşrulaştırır, kanıksarız. Düşmez kalkmaz bir Allah..."