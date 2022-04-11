Tuğba Özay: Hapse girmem çok ciddi bir travmaydı

Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay (44), 2007 yılında 5,5 ay cezaevinde kaldığı döneme ilişkin olarak, “Çok ciddi bir travmaydı” dedi.

Özay, "Hayatınızda yaşamak istemediğiniz olay hangisiydi?" sorusuna "15 yaşında ailemle trafik kazası geçirmiştim. Çok korkunçtu. O kazada annemle babamın hayatını kurtaran ben oldum. Köprü yolunda babam arabadan fırladı yola. Boynum kırılıyordu, ölü gibi yerde yatıyordu. Karşıdan TIR geliyordu. El salladım, 'Dur!' diye... Babamın üstüne kapandım. Annem de su arkının içine düşmüş. Ben söylemesem babamla bizi alıp, hastaneye götürecekler annem de o kar, tipinin içinde orada kalacaktı." yanıtını verdi.

HaberTürk'te yer alan habere göre Özay şu ifadeleri kullandı:

"15 adımlık avluda kuşları izledim, ağladım..."

"Hayatımda hazmedemediğim şeyler var. 2007'de hapse girmem... İlgim olmayan bir olaydan 5,5 ay hapis yattım. Çok ciddi bir travmaydı. En yoğun çalıştığım dönemdi. Asla hak etmedim. Fakat o dört duvar arasındaki süreci de iyi ki yaşamışım. Ben o acılardan çok şey öğrendim. Oradaki acılı kadınların yaşamını öğrenince dünyaya daha farklı bakmaya başladım. Kendi içimde olgunlaştım. O süreçten sonra panik ataklar başladı. Cezaevinde okudum, yazdım, insanları dinledim. 15 adımlık avluda kuşları izledim, ağladım...

Eğitimci bir ailenin çocuğuyum. Annemin yanında çanta gibi okula giderdim. 4 yaşında okula başladım. Sınıf atlayıp, ilkokula 2. sınıftan başladım."