Tuğba Ekinci'den İbrahim Tatlıses açıklaması

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin yıllar önce katıldığı ve sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in yaptığı 'İbo Show'daki "Zorla numaranı vermeye kalktın, orada çalıştığım müdüre de.. Sonra kovuldum ben, o numaraya almadım diye" sözleri son dönemde sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Ekinci, konuya ilişkin olarak, "İbrahim Bey ile birbirimize takılıyorduk. İbrahim Tatlıses'in bana karşı hiçbir zaman yanlışı olmamıştır. İyi bir şov kadınıyım. Yıllar geçse de hiçbir şey yapmadan gündeme gelmem bunu da gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Görüntüler 2 haftada 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlenmişti. "Türk televizyon tarihinin unutulmazları" arasında yer aldığı ifade edilen görüntülerde Tatlıses, Ekinci'ye, "Ferhat Güzel gibi bir adam ister misin?" sorusunu sormuş, Ekinci, "Siz ikiniz de imkansız" yanıtını vermişti. Daha sonrasında Tatlıses, "Dünyada kadın kalmasa senin suratına bakar mıyım" demiş; bunun üzerine Ekinci, "Zorla numaranı vermeye kalktın, orada çalıştığım müdüre de.. Sonra kovuldum ben, o numaraya almadım diye" ifadesini kullanmıştı.

Tuğba Ekinci bu sözler için yıllar sonra sessizliğini bozdu. Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre Ekinci, "10 yıl önceki görüntüler... O zamanlar birbirimize atıp tutardık. Şov ve mizah halka vermeyi sevdiğimiz şeyler. Bugün bunları konuşmamızın anlamı yok... İbrahim Bey ile birbirimize takılıyorduk. Bunlar gündeme geldikçe övünülecek şeyler değil... İbrahim Tatlıses'in bana karşı hiçbir zaman yanlışı olmamıştır. İbrahim Bey büyüğümdür kendisine çok saygı duyarım. İyi bir şov kadınıyım. Yıllar geçse de hiçbir şey yapmadan gündeme gelmem bunu da gösteriyor" açıklamasında bulundu.