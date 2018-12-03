Tuğba Ekinci: Biz Türk kızıyız, bazı şeyler başımıza geldiğinde düşünmemiz lazım, kocan mı derler adama!

Katıldığı magazin programında şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun oyuncu Ahmet Kural tarafından şiddet görmesine ilişkin olarak konuşan Tuğba Ekinci, "Biz Türk kızıyız bazı şeyler başımıza geldiğinde şikâyet etmeden önce bunu düşünmemiz lazım. Kocan mı derler adama" değerlendirmesinde bulundu.

Sunucu, Tuğba Ekinci'nin bu sözlerine, "Allahtan hâkimler ve savcılar senin gibi düşünmüyor. Kocan mı sevgilin mi demiyorlar" diye yanıt verdi.

Ekinci sözlerinin devamında, "Ahmet çok hatalı ama oyuncu erkekler düzenli yaşamıyor. Bunları ya seversin ya sevmezsin. Sinir sistemleri, egoları vardır. Dur bir daha deneyeyim, bu sefer de adam olmazsa topluma rezil edeyim demezsin" sözlerini sarf etti.

Ekinci'nin açıklamaları şöyle:

"Bizler, tanınan insanlar dikkatli yaşıyoruz. Bakkala giderken bile iyi görünen bir şeyler giyiyoruz. Çoğu insana göre daha dikkatli yaşıyoruz. Ahmet'i eskiden beri tanırım ama 2-3 yıldır görmüyorum. TRT'te birlikte oynadık. O çok komik roldeydi. Ben o senelerden Ahmet'i tanırım. Ahmet'in yapısında ne kadar popüler olsa da 'Koca adam oldum' demek yoktur, çocuksu adam. Biz ama kadınlar kiminle oturup kalktığımızda 3'üncü saniyede anlıyoruz bize ne katabileceğini. Biz üç boyutlu bakıyoruz. E Ahmet'i sen böyle sevdin. Hayt huyt yapsın dmeiyorum tabii. Sıkıştırırsan, üstüne gidersen bağırır, çağırır, kıskanır, Ahmet bu. Ahmet gibi oyunculuk yapan insanlar candan insanlardır. Demek istediğim, sen bir insanı çok sevdiğin zaman ya kendinden uzaklaştıracaksın, evli de değilsin, bu toplumda hoş görülmez, bir karıyerin de var. Ya da sen bunu uzaklaştıramıyorsan Türkiye'de rezil etmenin....

"Çok vefalı bir insandı oyuncular gibi sette oturan havalı biri değildi. Ailesine kazandığını harcardı ailesine hayırlı olan biri topluma nasıl böyle olabilir. Bu çocuk durduk yere bu hale gelmedi onu o hale getiren biri var. Erkeklere bu kadar kötü davranmanın bir hali yok. Bunlarınki şımarıklık bunların ki kadına şiddetle alakası yok.

"Ahmet bu kadar ağır bir şeyi hak etmiyordu"

"Oyuncu adamlar günlük hayatlarında hep rol kesen adamlar. Aşk varken her şey çok iyi. Bence Sıla Ahmet'i kafayı takmış onu görsem de Sıla'ya, 'Sen delikanlı bir kadınsın niye yaptın?' derim. Ahmet bu kadar ağır bir şeyi hak etmiyordu. Bu erkeklere örnek olsun. Türk örf ve adetlerinde Sıla'nın bu yaptığı çok tepki çeker. Yürekli kadınlar sevdiği erkekten gururunu inciltecek çok büyük bir şey görmediği takdirde rezil etmemeli."