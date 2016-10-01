Tuğba Ekinci: 24 saat libidoyla dolaşmıyorum, herkesin seksi kendine

Şarkıcı Tuğba Ekinci, sekse bakış açısını "'Türkiye'nin en seksi kadını' diyorlar ama hiç seksi değilim. Evde pijamalar ve kalın çoraplarla dolaşırım. Seks konuşmak falan da bana göre değil. Herkesin seksi kendine. Libidom da yüksek değil. 24 saat libidoyla dolaşan biri değilim. Sevdiğim bir koku vardır. Eğer karşımdaki o kokuyu salgılarsa hissederim ve ilişkimiz başlar" ifadesiyle anlattı.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Tuğba Ekinci'nin açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

Göründüğünüz kadar çatlak mısınız yoksa bu, konuşulmak için büründüğünüz bir imaj mı?

- Çatlak değil, eğlenceli diyelim. Ama günlük hayatta her dakika eğlenceli olmak yemiyor. Delilikse yaptığım işle alakalı. Eğlence sektörü, insanları günlük hayatından uzaklaştırmak için kurulmuş bir sistem değil mi? Ben de onu yapmaya çalışıyorum.

Sizinki biraz eğlendirmenin ötesinde duruyor. Uzun süredir ortalarda yoksunuz, biraz araştırınca bu geçen zamanda komşunuza kafa attığınıza, Instagram'dan takipçilerinize hakaret ettiğinize ilişkin haberler karşıma çıktı... Nedir sizin derdiniz?

- Hayatım, ben onların hiçbirini durup dururken yapmıyorum. Bir ben miyim komşusuyla kavga eden? Tamam belki benim gibi kafa atan yok ama adam karısına çok sataşıyordu ve bir birikim vardı, tartıştık, ben de kafa attım! Instagram'da yaşanana gelirsek... O uygulamaya daha yeni katılmıştım. "Çok seksisin", "Dudakların güzel" diyenlere önceleri sustum. Ama bir süre sonra dergilerdeki kadın olmadığımı göstermem gerektiğini düşündüm, küfrü bastım. Onlara mı kaldı benim seksiliğim?

Vaktiyle 'Condom' isimli bir şarkı söylediniz. Günümüz Türkiye'sinde bu şarkıyı söyleyebilir miydiniz?

- O zamanlar AKP yeni seçilmişti. Şimdi Cumhurbaşkanımız "Üç çocuk istiyorum" diyor. O yüzden herhalde söyleyemem. Ama AKP'nin çalışmalarını beğeniyorum.

E o zaman neden üç çocuk yapmadınız?

- Henüz baba yok. Tek başıma da yapamam değil mi?

Artık tonla demir satıyorum

'O Şimdi Asker'den sonra kışlalara girdiniz. Yeni şarkınız 'Para Babası'yla babaların gönlünü mü fethedeceksiniz?

- Şarkı para babalarını övmüyor. İşadamları kendilerine kanacak kişilere duygusallarmış gibi gösterirler. Benim de birçok arkadaşım zengin olma hayaliyle 'zengin avcısı' olmaya çalıştı. Ama hepsi başladıkları noktaya geri döndü.

Siz o tarz ilişkiler yaşadınız da mı bu sosyolojik tanıları koyuyorsunuz?

- Çevremde gördüklerimden... 'Kraldan daha kral olabilirsen krallarla oturup kalkabilirsin' diye bir laf vardır. Bana hiçbir kral sahip olamaz. Çünkü ben kraldan daha kralcıyım. Bu saate kadar kimse beni satın alamadı. Hiçbir erkeğin parasını yemedim. Varsa bir babayiğit, bu röportajdan sonra çıksın, söylesin.

O Şimdi Asker'den 'Condom'a şarkılarınız hep cinsellik soslu... Seks size ne ifade ediyor?

- 'Türkiye'nin en seksi kadını' diyorlar ama hiç seksi değilim. Evde pijamalar ve kalın çoraplarla dolaşırım. Seks konuşmak falan da bana göre değil. Herkesin seksi kendine... Libidom da yüksek değil. 24 saat libidoyla dolaşan biri değilim. Sevdiğim bir koku vardır. Eğer karşımdaki o kokuyu salgılarsa hissederim ve ilişkimiz başlar.

Müzikte bir görünüp bir kayboluyorsunuz...

- İki albüm, üç single yaptım. Yılda tek şarkı çıkarmak bana yetiyor. İki yıl verdiğim arada babamı ve amcamı kaybettim. Rahmetli amcam Oktay Ekinci mimardı, babam da inşaat mühendisiydi. Bir süre önce onlardan bir şeyler öğrenmeye başlamıştım. Onları kaybettikten sonra da işlerini takip etmeye başladım. Geçen yıl inşaatlara 60-70 ton demir satmışımdır herhalde. O paraları bir yıl sahne yapsam kazanamazdım. Şimdi de bir masaj salonu açıyorum.

Güneşlenirken keşfedildim

Baba tarafım Azerbaycan'dan Kars'a göç etmiş. Annem Konyalı. Hemşire. Babam da inşaat mühendisi. Bir ablam var. İstanbul, Göztepe'de doğup büyüdüm. Kırılma noktam, 1994'te yaşadığım olaydır: Bodrum'da güneşleniyordum. Tatil köyünün bir köşesinde de bir dizi çekimi yapılıyordu. Yönetmen Osman Sınav'dı. Geldi, aileme, "Kızınızı beğendik, deneme çekimine alabilir miyiz" dedil. 'Mavi Düşler' isimli dizinin anlaşmasını yaptık. Ardından Osman Yağmurdereli benimle çalışmak istedi. Ama o yıllarda oyunculuk bu kadar popüler değildi, şarkıcıların dönemiydi. Ben de insanların sokakta "Tuğba Tuğba" diye dolaşmasını istiyordum. En son, 'İkinci Bahar' dizisinde Nurgül Yeşilçay'ın oynadığı rol için seçildim. Birkaç bölüm paramı bile aldım ama benim yerime onu oynattılar. Oyunculuktan iyice soğudum. Üç ay sonra 'O Şimdi Asker'i söyledim.

Kendimi Müjde Ar'a benzetiyorum

Müzikte kendimizi aşamadık; hep aynı ritmler, aynı altyapılar... Türkiye'de benim bu konuda rakibim yok. Cool ve rahatım. Kafa yapısı olarak kendimi Müjde Ar'a benzetirim. O da yıllarca seksi kadın olarak anıldı ama aynı zamanda sertti. İnsanlar beni Hülya Avşar'a benzetir. Tipim benziyor olabilir ama karakterlerimizin alakası yok. O çok idealist. Kendini çok yoruyor. Ben "En güzelim" gibi şeyler demem ve yok olmaları severim.