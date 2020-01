Tüfenkci: ABD'nin desteğiyle terör örgütlerini devletleştirme adımlarını yaşadık (2)

TÜFENKCİ: TÜRKİYE GÖBEĞİNİ KESECEK GÜÇTEDİR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'daki açılış ardından Mardin\'de bir otelde yapılan AK Parti Artuklu İlçe Teşkilatı 2\'nci Olağan Kongresi\'ne katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan kongrede Bakan Tüfenkci ile birlikte AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, eski dönem milletvekilleri Halit Demir, Gönül Bekin Şahkulubey ile Süleyman Bölünmez, il başkanı Nihat Eri ile SP ve MHP il yönetiminden birer temsilci de bulundu.

Burada konuşan Tüfenkci, bir proje üzerine HDP\'nin Türkiye partisi iddiasıyla seçimlere girerek Meclis\'e girdiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Meclis\'e girer girmez bölge halkının sorunlarına çözüm bulacaklarına, \'Biz sırtımızı PKK\'ya ve PYD\'ye dayıyoruz\' dediler. Bu projeyi ortaya koyanlar şunu gördüler ki HDP\'nin bırakın Türkiye partisi olmasını, bölge partisi bile olamadığını gördüler. Çünkü bölgenin hiçbir sorununa siyaseten çözüm üretemediler. Türkiye\'yi ve bölgeyi getirdikleri nokta her bir sokağı, her bir ilçemizi çukur siyasetine esir ettiler.\"

Sokakları da dağları da teröristlere dar ettiklerini, etmeye devam edeceklerini kaydeden Tüfenkci, bunu hem yurt içinde hem de yurt dışında yapmayı sürdüreceklerini belirterek, şöyle dedi:

\"Bunlar ister Kandil\'de yuvalansınlar, ister Afrin\'de veya ister Cudi\'de yuvalansınlar. Biz onların inlerine girdik, gireceğiz, takip edeceğiz. Emellerine son verinceye kadar devam edeceğiz. Biz bu ülkede terör istemiyoruz, biz bu ülkede barış istiyoruz, birlik ve beraberlik istiyoruz.\"

Savaş yanlısı olmadıklarını ifade eden Bakan Tüfenkci, hiçbir ülkenin toprak bütünlüğünde de gözlerinin olmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

\"Her ülke kendi sınırları içinde barış ve huzur içerisinde yaşamalı, diyoruz. Ama o ülkeden bizim ülkemizin sınırlarına eğer bir tazyik varsa, bir kalkışma varsa, bir terör yuvalanması varsa Allah\'a hamdolsun Türkiye güçlüdür, büyüktür ve kendi göbeğini kesecek güçtedir.\"

Kongrede; TBMM İdare Amiri Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, İl Başkanı Nihat Eri, MKYK Üyesi Zeynep Alkış ve ilçe başkanı Murat Bayar da birer konuşma yaptı. Tek liste gidilen kongrede Artuklu İlçe Başkanlığı\'na Murat Bayar seçildi.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)



