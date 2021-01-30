Tüfekle vurulan "Sakız" ölüm kalım mücadelesi veriyor!

Adana'da, bir hayvansever tarafından kaldırımda ölmek üzereyken bulunan sokak kedisinin, veteriner kliniğinde çekilen röntgen sonucunda vücuduna 8 tüfek saçması isabet ettiği tespit edildi.



Kozan ilçesinde bir hayvansever, kaldırımda arka ayakları tutmayan bir kedi gördü. Kedinin yanına gelen kişi durumunun ağır olduğunu fark edince video çekerek Adana’da bulunan Doğa Gönülleri ve Hayvanları Koruma Derneği’nin (DOGİAD) Başkanı Selen Usta’ya gönderdi.



Videoyu izleyen Usta, dernek üyesi arkadaşlarıyla ilçeye gitti. Ölmek üzere olan kediyi Adana’ya getiren Usta, hayvanı tedavi için veteriner kliniğine götürdü. "Sakız" adı verilen kedinin çekilen röntgen filminde 8 saçma tespit edildi.



Kedinin kliniğe ilk geldiğinde belden aşağısı tutmadığı için kırık şüphesiyle tedaviye aldıklarını kaydeden Veteriner Hekim Mete Betin, daha sonra röntgen sonucunda durumun farklı olduğunu anladıklarını söyledi.

4 saçma bel omuruna isabet etmiş!

Sakız’ın vücudunda 8 saçma olduğunu tespit ettiklerini belirten Betin, bunlardan 4’ünün hayvanın bel omuruna geldiğini dile getirdi. Bu durumun kedide felce neden olduğunu kaydeden veteriner hekim Betin, "Sorunumuz sadece felçlik değil. Sakız, yaklaşık iki hafta felçli bir şekilde sokaklarda aç ve susuz kalmış. Şu an için sağlık durumu çok kötü. Aşırı susuzluktan dolayı böbrek yetmezliği yaşayabilir.



Sakız, hayati riski atlatırsa onu ameliyat edip kurşunları çıkarma ihtimalimiz var. Ama önceliğimiz onu hayatta tutmak. İnsan üzülüyor. Hayvan hakları yasasının önemi ortaya çıkıyor. Mesela geçenlerde bir sokak köpeği bir hafta arayla iki kez kliniğe getirildi. Vücudunda ilk gediğinde 10, ikinci geldiğinde ise 20’ye yakın saçma vardı. Kedimize ise tek saçma tüfeğiyle 8 el ateş edilmiş diye düşünüyoruz. Bunun adı işkencedir. Canice bir durum söz konusu" dedi. (DHA)