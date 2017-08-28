TÜDEF'ten 'yeniden eritilmiş, markasız, dökme çikolata' uyarısı

Adem YAZICI/ANKARA, (DHA) - TÜKETİCİ Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, Kurban Bayramı öncesi şekerleme ve çikolata alacak tüketicilere çeşitli uyarılarda bulundu. Vargı, \"Bayram öncesi yaptığımız piyasa incelemelerinde, son kullanma tarihi geçmiş veya son kullanma tarihine bir iki ay kalmış çikolataları yeniden eritilip markasız dökme çikolata olarak ucuza satıldığı duyumlarını aldık. Tüketicilere büyük karton kutular içinde naylona sarılmış şekilde pazarlarda satılan ve üreticisi belli olmayan bu çikolataları satın almamalarını öğütlüyoruz\" dedi.

TÜDEF Gıda Komisyonu Başkanı Vargı, bayram öncesi şeker ve çikolata alacak tüketiciler için uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

\"Şeker alırken açıkta satılan, ambalajı açık, üreticisi belli olmayan, şeker ambalaj kağıdı üzerinde markası olmayan şekerlemelerin satın alınmamasını öğütlüyoruz. Yapılan kontrollerde bu tür şekerlerde ve yumuşak şekerlemelerde ucuz olduğu için gıda boyası yerine tekstil boyası ve kıvam arttırıcı olarak sığır jelatini yerine daha ucuz olan domuz jelatini kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca aynı kurallar çikolata için de geçerlidir. Markasız ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izni olmaksızın dökme olarak üretilen çikolata, hileye ve tağşişe son derece yatkın bir gıdadır. Kakao yağı yerine margarin yağı kullanılması çok yaygın bir uygulamadır. Çikolata konusunda geçmişte yapılan denetimlerde hayvan yemi olarak kullanılan soya tozu, margarin, keçi boynuzu tozu, leblebi tozu, kavrulmuş bakliyat tozu, fındık zarı kullanıldığı ortaya çıkmıştır\"

\"20 DERECENİN ALTINDA VE NEMDEN UZAK SAKLANMALI\"

Çikolatanın fazla ısı değişikliğini sevmeyen bir gıda maddesi olduğunu belirten Vargı, ortalama 20 derece civarında saklanması gerektiğini hatırlattı. Vargı, şöyle devam etti:

\"Sıcak geçen yaz ayları sırasında çikolata gerektiği gibi 20 derece sıcaklıkta saklanamadı ise, ısı değişimleri çikolata üzerinde tozlaşmaya ve içindeki şekerin veya kakao yağının yüzeye çıkmasına neden olur. Bu da çikolatanın parlak yapısını matlaştırır. Yağ kristalleri sıvı hale gelir ve çikolatanın yüzeyine çıkarak çikolata beyaz bir görünüm alır. Eğer çikolata neme maruz kalırsa, bu kez de şeker çözünür rekristalize olarak yüzeye çıkar. Ucuz çikolatalar ise, pahalı kakao yağı yerine daha ucuz olan diğer bitkisel yağları kullanırlar. Bunlar vücut ısısı ile erimezler ve boğazınızda kötü bir tat, yanma hissi bırakırlar. Bazı kişilerin bozulmuş, son kullanma tarihi geçmiş bu çikolataları piyasadan toplayarak ben mari denilen kaynamış su içinde bulunan bir tencere içinde eriterek az bir kakao ve şeker ilave ederek, yeniden kalıplara döktüğü konusunda piyasadan duyumlar aldık. Bu tür yeniden üretilen dökme çikolataların üzerinde hava kabarcıkları sayısı fazla olabilmektedir\"

Çikolata satın alırken, bir ön tadım yapılmasını gerektiğini de belirten TÜDEF Gıda Komisyonu Başkanı Vargı, şunları kaydetti:

\"İlk başta tüketeceğiniz çikolata parlak görünümlü olmalı ve üzerinde küçük beyaz lekeler olmamalı, ağzınıza aldığınız zaman hızla erimeli ve ağzınızda yağlı bir tat bırakmamalıdır. Yağlı bir tat, kakao yağı yerine bitkisel yağ kullanıldığının göstergesidir. Kimyasal ve keskin bir şeker kokusu ve tadı gelmemeli ve tüketildiğinde damak ve geniz yanmamalıdır. Tüketicilerimize, üreticisi ve markası belli olmayan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından üretim izni alınmamış, satıcının fiş veya fatura vermediği şekerleme ve çikolataların satın alınmamasını tavsiye ediyoruz. Bunların hem bütçeye hem de sağlığa faydasından çok zararı vardır\" dedi.

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