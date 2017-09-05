TÜDEF: Pet şişe sularındaki mevzuat yeniden düzenlenmeli

Adem YAZICI/ANKARA, (DHA)- TÜKETİCİ Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Hasan Atak, gıda mevzuatı gereği tüketicilere sunulan birçok gıda maddesinde üretim ve son kullanma tarihleri arasında makul bir kullanım süresi bırakıldığını hatırlattı. Atak, \"Ancak pet şişe sularına baktığımızda ne yazık ki üretim ve son kullanma tarihleri arasında markalar arasında 18 ay, 15 ay olan pet şişe suları var. Pet şişede bir su 18 ay taze kalır mı\" diye sorarken, ilgili firmaların ise \"yönetmelikte böyle bir şey yok. Yani son kullanma tarihi sorumluluğumuz yok\" dediklerini belirtti, \"Pet şişe sularındaki mevzuat yeniden düzenlenmelidir\" dedi.

GÜNEŞ ALTINDA KALMASI VE SOĞUKTA DONMASI SAĞLIĞA ZARARLI

TÜDEF Genel Başkanı Hasan Atak, piyasada üretim ve son kullanma tarihleri arasında 18 ay, 15 ay süre olan pet şişe suları bulunduğunu belirtirken, \"Bir çoğunun son kullanma tarihi ise tüketici için de makul süre olan 12 ay. Birçok tüketici ellerinde pet şişe suları ile derneklerimize gelerek, bu farkın nedenini soruyor. Pet şişe sularının güneş altında sıcakta kalmış ve aşırı soğukta donmuş bir şekilde tüketilmesinin sağlığa zararlı etkileri var\" dedi. Atak, su firmalarının, \'yönetmelikte böyle bir şey yok. Yani son kullanma tarihi sorumluluğumuz yok\" dediklerini hatırlatırken, \"Pet şişe sularındaki mevzuat yeniden düzenlenmelidir\" dedi.

Tüketicilerin, 18 ay önce imal edilen suyun pet şişenin içinde 18 ay sağlıklı bir şekilde kalıp kalamayacağını sorduğunu belirten Atak, \"Konuyu mevzuat yönünden araştırdığımızda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Doğal Mineralli Sular Hakkındaki Yönetmelik\'te üretim ve son kullanma tarihleri ile ilgili bir belirleyici sürenin konulmadığını görüyoruz. Uluslararası mevzuat konusunda da başvurduğumuz IBWA adlı uluslar arası şişelenmiş su üreticileri birliği ise, direk güneş ışığından sakınılması, buzdolabında muhafaza edilmemesi, solventlerden ve benzinden uzak depolanması gibi dikkat çekici uyarılarda bulunmakta, ancak üretim ve son kullanma tarihlerinin belirlenmesi konusunda bir görüş bildirmemektedir\" dedi.

TÜDEF Genel Başkanı Hasan Atak, satışa sunulan pet şişeler arasında bir son kullanma tarihi süresi belirlenmemiş olmasının da firmalar tarafından yapılan kontroller ne olursa olsun, tüketici açısından bir güvensizlik ortamı oluşturduğunu söyledi. Atak, \"Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bütün ambalajlı su üreticilerinin birlikte ortaklaşa bir karar alarak, tüketiciler adına bu sürenin 12 ay ile kısıtlanmasını talep ediyoruz\" dedi.

TÜKETİCİLER SON KULLANMA TARİHİNİ VE ETİKETLERİ İYİ OKUSUN

TÜDEF Genel Başkanı Atak, “ piyasada yaptığımız incelemelerde bütün ambalajlı sular üzerindeki etiketlerde saklama koşulları ile ilgili uyarıların varlığı göze çarpmaktadır. Tüketicilerin başta bu uyarıları dikkatle okumalarını, satışa sunulma sırasında güneşin altında bekletilen veya buzlukta buz tutmuş suları tüketmemelerini ve son kullanma tarihlerini dikkatlice incelemelerini istiyoruz. Suda plastik bir koku var ise son kullanma tarihi ne olursa olsun o suların da tüketilmemesini tavsiye ediyoruz\" dedi

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