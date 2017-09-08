TÜDEF: Obezite ile savaşta şeker ve fruktoz oranı düşürülmeli

Adem YAZICI/ANKARA, (DHA)- TÜKETİCİ Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, obezitenin yol açtığı kalp, damar ve kanser ile peşinden getirdiği hastalıklar nedeniyle toplum sağlığının korunması için şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanımının kısıtlanmasını istedi. Vargı, \"Sağlık Bakanlığımız ve Gıda Tarım, Hayvancılık Bakanlığı ile meşrubat üreticileri bir araya gelerek ortaklaşa bir kararla kullanılan şeker miktarını düşürmelidirler\" dedi.

Sinan Vargı, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü\'nün 11 Ekim 2016 tarihinde yayınladığı tavsiye kararı üzerine 30\'dan fazla ülkenin \'obezite ile savaş\' için aşırı şeker kullanan sıvı içeceklere yüzde 20 ile yüzde 50 arasında ek obezite vergisi uygulamaya başladığını hatırlattı. Vargı, \"Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri de, aşırı şeker içeren meşrubatlara 2017 yılı sonunda yüzde 50, enerji içeceklerine de yüzde 100 vergi getireceğini açıkladı. Bu vergiler karşısında satışlarının da düşeceğinden çekinen bazı çok uluslu meşrubat üreticileri, şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu yerine insan sağlığı için daha yararlı bir tatlandırıcı bulana bir milyon dolar ödül verileceğini kendi sitelerinden duyurdular. Yurt dışında bazı ülkelerde meşrubatlarda şeker ve fruktoz şurubu yerine Karadeniz\'de de yetişen stevia bitkisi kullanılmaya başlandı. Başta Amerika Birleşik Devletleri\'nin birçok eyaleti olmak üzere, 30\'dan fazla ülkede aşırı şeker içeren meşrubatlara obezite vergisi getiriliyor. Ülkeler önce endüstrinin şeker miktarını düşürmesini istiyorlar, yanıt alamadıklarında ise şeker vergisini koyuyorlar. Toplanan bu vergiler ile dünyada giderek yaygınlaşan aşırı kilodan kaynaklanan kalp damar hastalıkları ve kanserle mücadele etmek için sağlık tesisleri kuruluyor\" dedi.

DÜNYA VERGİ KOYUYOR, BİZ KULLANIM KOTASINI ARTTIRIYORUZ.

TÜDEF Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Gauden Galea\'nın, Türkiye\'de aynı marka meşrubatlarda kullanılan şeker oranlarının diğer ülkelerin çok üzerinde olduğunu açıkladığını ve bunun nedenlerini sorguladıklarını kaydetti. Vargı, \"Ne yazık ki o günden bu yana bizim de diğer ülkelerin yaptığı gibi şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu karışımını azaltmak yerine arttırdığımızı görüyoruz. Başta kolalı, meyveli meşrubatlar olmak üzere soğuk çaylar da kullanılan şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu karışımlarının azaltılması için Dünya Sağlık Örgütü\'nün bütün ülkelere tavsiye ettiği obezite vergisi bizim ülkemizde de uygulanmalıdır. Aşırı şeker ve buna bağlı olarak gelişen obezite, yani aşırı kiloluluk durumu daha sonra kalp damar hastalıkları, ortopedik rahatsızlıklar ve nihayetinde kanser hastalığının gelişimini tetiklemektedir. Özellikle çocuklar açısından daha büyük tehlikeler var, çocuklar arasında aşırı şişmanlık, aşırı kolestrol ve kalp damar hastalıkları giderek artıyor. Kolalı meşrubatlarda kullanılan kafein, çocuklarda bağımlılık yapıyor. Kafeinle birlikte sunulan şeker ise geçici bir enerji sağlıyor. Aşırı şeker ve mısır şurubu kullanımına bağlı hastalıklar ülkemizin sağlık harcamalarını yükseltmektedir\" dedi.

İNSÜLİN DİRENCİ VE AŞIRI KİLOYA YOL AÇIYOR.

Sinan Vargı açıklamasının devamında, \"Bir buçuk litrelik bir kolalı veya meyveli meşrubatlarda markaya göre bir iki gram farkla 168 gram şeker var. Bunu kesme şekere çevirirsek, bir küçük boy kesme şeker 1.95 gram. Yani bir bakıma 86 adet kesme şekeri bir aile bir gecede tüketiyor. Burada tatlandırıcı olarak kullanılan yüksek fruktozlu mısır şurubu ve şeker karışımının ne kadarı pancar şekeri, ne kadarı mısır şurubu, bu etiket üzerinde açıklanmıyor. Yalnızca meşrubatlar değil, kilosu 7 liraya satılan tulumba, baklava gibi tatlılarda da tatlandırıcı olarak mısır şurubu kullanılıyor. Sahte ballar bununla üretiliyor. Pancar şekeri ile mısır şurubu arasında çok büyük bir maliyet farkı var. Mısır şurubu daha ucuz, kullanımı kolay\" dedi.

ORTAK BİR KARARLA AZALTILMALI

TÜDEF Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı açıklamasının devamında, \"Başta Sağlık ve Gıda Tarım Bakanlığımız olmak üzere, içecek üreten firmalar bir araya gelerek, ortaklaşa bir kararla, meşrubatlarda kullanılan şeker, yüksek fruktozlu şeker kullanımı oranlarını azaltmayı ele almalılar. Bizim de TÜDEF olarak katılabileceğimiz bu toplantıda, bu konunun küresel örneklerini tek tek katılımcılara sunmamız mümkün. Ortaklaşa bir karar alınamadığı takdirde, bizim ülkemizde de dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi aşırı tadlandırıcı kullanılan bu ürünlere karşı yüzde 20 ek bir vergi getirilmelidir. Şeker ve mısır şurubu karışımı kullanımını azaltmadığımız sürece, sağlık harcamalarımız katlanarak artacaktır\" dedi.

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