TÜDEF itiraz etmeye hazırlanıyor: Taslak onaylanırsa “Ota-çöpe kansere iyi gelir, kısırlığı giderir” gibi ibareler yazılabilecek

Türk Besin Kodeksi Besin Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nde yapılacak iki kritik değişiklik tartışmaya neden oldu. Yönetmelik değişiklik taslağıyla işlenmiş besinlerden ‘trans yağ yoktur’ ibaresinin kaldırılmasının yanı sıra ‘Gıdanın bir hastalığı tedbire, tedavi etme yahut düzgünleştirme özelliğine sahip olduğuna dair bilgilendirme yapılamaz, bu cins özelliklere atıfta bulunulamaz’ kararı de çıkarılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmelik değişiklik taslağı için taraflardan görüşlerini 27 Aralık’a kadar göndermesini isterken, taslağa itiraza hazırlanan TÜDEF Başkan Vekili Sinan Vargı, “Böylece otun çöpün üzerine kanserin tedavisine iyi gelir, kısırlığı giderir, kabızlığa iyi gelir, gibi ibareler yazılabilecek” dedi.

“Muzun üzerinde ishali, kayısının üzerinde kabızlığı tedavi eder yazabilecek”

Hürriyet’te yer alan habere göre, TÜDEF Başkan Vekili Vargı şunları kaydetti:

“Hasta olanlar bir sağlık kuruluşuna gitmek yerine, bu reklamlara inanarak limonla kanser tedavi etmeye, zencefille iltihap gidermeye başlayacak. Muzun üzerinde ishali, kayısının üzerinde kabızlığı tedavi eder, yazabilecek. İltihabın varsa zerdeçal tüket, kansersen limon ye! Bu çok büyük bir piyasa ve daha da büyüyecek. Oysa bir ürünün hastalık önlemesi ayrıdır, tedavi etmesi ayrıdır.”

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Yetkiler Sağlık Bakanlığı’nda” dedi

Tarım ve Orman Bakanlığı kaynakları ise takviye edici gıdalarla ilgili yetkilerin Sağlık Bakanlığı’na devredildiğini belirtti. Bu nedenle yönetmelik taslağında takviye edici gıdalarla ilgili düzenlemelere yer verilmediğini kaydeden yetkililer, “Bir yetki boşluğu oluşmuyor. Bu konular Sağlık Bakanlığı bünyesinde olduğu için, süreci onlar yönetiyor. Biz de kendi mevzuatımızdan konuyla ilgili hükümleri ayıklıyoruz” dediler.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri: Yetkili merciden izin almayana para cezası

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise “Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında 20 bin Türk Lirasından 300 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır” hükmünün getirildiğini anımsattılar.

TIKLAYIN - Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: "Trans yağ" bilgisi etiketlerden çıkarılıyor, kullanmayan üretici bu bilgiyi yazamayacak