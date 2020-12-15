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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: "Trans yağ" bilgisi etiketlerden çıkarılıyor, kullanmayan üretici bu bilgiyi yazamayacak

15 Aralık 2020 08:38

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Tarım Bakanlığı'nın ürünlerde yer alan "Trans yağ" ifadesini etiketlerden kaldırmaya yönelik düzenlemesine yönelik olarak, "Türk Gıda Kodeksi'ni değiştiren yönetmelik taslağı kabul edilirse, trans yağ kullanmayan üretici, bu bilgiyi etiketine yazamayacak. Benim ürünümde 'trans yağ yoktur' diye yazamayacak. Bizler de tüketici olarak etikete bakacağız, hangisinde trans yağ kullanılmış, hangisinde kullanılmamış öğrenemeyeceğiz, bilemeyeceğiz" diye yazdı.

Trans yağın raf ömrünü uzattığını ancak insan ömrünü kısalttığına vurgu yapan Yılmaz Özdil, etiket yasağının Avrupa'da örneği olmadığını belirterek, "Örneği yok, hatta tam tersine tüketiciyi daha da bilgilendirmek için, etiketlerin daha da ayrıntılı bilgi vermesini sağlıyorlar. Etiket yasağı gelince ne olur? Yüzde 1 trans yağ kullananlar bile, maliyeti düşürmek için yüzde 2 kullanmaya başlar, etiket yasağı trans yağ kullanımını artırır. Gayet açık görüldüğü üzere, etiket yasağı tüketiciyi korumuyor" ifadelerini kullandı.

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