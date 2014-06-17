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TÜBİTAK’a 'casusluk' ve 'hükümet üyelerini dinleme' soruşturması

MASAK'a TÜBİTAK'tan ayrılanların mal varlığının araştırılması için talimat da verildi

17 Haziran 2014 19:56

Arzu Yıldız

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nda TÜBİTAK hakkında soruşturma başlattı.

Savcılığa gelen bir ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, ihbar mektubunda yer alan "148 kişinin usulsüz bir şekilde TÜBİTAK’a işe alındığı ve kadrolaşma yoluna gidildiği" iddia edildi. Alınan bilgilere göre, savcılık ihbar mektubu ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazı yazdı. Savcılık, ayrıca, Ankara TEM Şube Müdürlüğü'ne talimat yazısı gönderilerek şu hususların araştırılmasını istedi:

"-Müştekinin iddialarının araştırılması

-TÜBİTAK görevlileri hakkında siyasi casusluk soruşturmasının olup olmadığının belirlenmesi

-TÜBİTAK görevlileri hakkında siyasi casusluk suçu ile ilgili soruşturma yok ise inceleme başlatılması

-Örgütlü bir yapının hükümet üyelerinin telefonlarını dinlenmesi ve dinleme kayıtlarının siyasi casusluk için başkalarına vermeleri ile ilgili araştırma yapılması, suç faillerinin tespiti

- Bu konuda başka soruşturmalar bulunması halinde konusu aynı olan soruşturmanın birleştirilerek, tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesi"

 

İhbarı yapan Ergenekon sanığı

 

İhbarı yapan Ergenekon davası sanıklarından Hasan Ataman Yıldırım ifadesinde “2009 yılında İstanbul’da ev ve iş yerlerinin aranması sırasında birçok materyale el konulduğunu, TEM Şube Müdürlüğü'nde dijital verilerin görevliler tarafından konularak aramada bulunmuş gibi gösterildiği, TÜBİTAK Kritonoji uzmanı M.M. isimli kişi ile irtibatlandırılmaya çalışıldığını, TÜBİTAK’ta paralel yapının baskısı sonucu istifa ve emeklilik işlemlerinin yürütüldüğünü, boşalan kadrolara Fatih Üniversitesi’nden 40 civarında bilişim ile ilgilenen kişinin transfer edildiğini, TÜBİTAK’ta bütün yazılım ve projelerinin kontrol altına alındığı, 3.3.2014 günü Başbakan'ın kriptolu telefonunun dinlenmesinin paralel yapı tarafından tezgahlandığını, tehdit, baskı ve zorlama ile TÜBİTAK’ta uzmanların tasfiye edildiğini, buraya atanan kişilerin kriptolu telefonların yazılımlarının şifreleri ve bütün önemli bilgileri ele geçirdiğini, kriptolu telefonların dinlendiğini ve kaydedildiğini” ileri sürdü.

Savcılık, ihbar mektubu üzerine harekete geçerken TÜBİTAK’tan son dönemde ayrılanların mal varlığının araştırılması için MASAK’a talimat verdi.

 

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