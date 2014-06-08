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'Balyoz'da 5 No'lu hard disk raporunu yazan TÜBİTAK bilirkişisi kovuldu' iddiası

Balyoz Davası’nın tartışmalı 5 numaralı hard disk’le ilgili rapor hazırlayan Hayrettin Bahşi’nin de aralarında olduğu 4 kişinin yüklü bir tazminatla işten çıkarıldığı iddia ediliyor

08 Haziran 2014 20:27

TÜBİTAK, Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda, kritik raporlar hazırlayan 4 bilirkişinin işine son verdi. Radikal’de yer alan habere göre, 4 kişiye dava açmamaları için tazminat da ödendi.

Ergenekon ve Balyoz davalarında, 5 No'lu harddisk gibi önemli deliller hakkında bilirkişi raporları hazırlayan TÜBİTAK uzmanlarının işine son verildi.

TÜBİTAK'tan atılan 4 bilirkişiden biri Hayrettin Bahşi. TÜBİTAK’ta başuzman olarak görev yapan Bahşi, Danıştay cinayeti, Ergenekon davasında gazeteci-yazar CHP milletvekili Mustafa Balbay’ın bilgisayarı ve Balyoz’da 5 No’lu harddisk gibi kritik raporlar hazırladı.

Balyoz sanıkları Bahşi hakkında dava açtı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Mart 2013’te takipsizlik kararı verdi.

Ancak “paralel devlet” iddialarının ardından Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Şubat 2014’te takipsizlik kararını oybirliğiyle kaldırıp, Bahşi’nin yargılanmasının önünü açtı.

İşine son verilen diğer isimler ise, Mehmet Uğur Doğan, Tahsin Türköz ve Bilge Karabacak.

TÜBİTAK 4 kişilik ekibin işine, noter tebligatı aracılığıyla son verdi.

Edinilen bilgilere göre dava açıp, TÜBİTAK'a dönmemeleri için de 4 kişiye yüklü tazminat ödendi.

 

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