'Balyoz'da 5 No'lu hard disk raporunu yazan TÜBİTAK bilirkişisi kovuldu' iddiası

TÜBİTAK, Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda, kritik raporlar hazırlayan 4 bilirkişinin işine son verdi. Radikal’de yer alan habere göre, 4 kişiye dava açmamaları için tazminat da ödendi.

Ergenekon ve Balyoz davalarında, 5 No'lu harddisk gibi önemli deliller hakkında bilirkişi raporları hazırlayan TÜBİTAK uzmanlarının işine son verildi.

TÜBİTAK'tan atılan 4 bilirkişiden biri Hayrettin Bahşi. TÜBİTAK’ta başuzman olarak görev yapan Bahşi, Danıştay cinayeti, Ergenekon davasında gazeteci-yazar CHP milletvekili Mustafa Balbay’ın bilgisayarı ve Balyoz’da 5 No’lu harddisk gibi kritik raporlar hazırladı.

Balyoz sanıkları Bahşi hakkında dava açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Mart 2013’te takipsizlik kararı verdi.

Ancak “paralel devlet” iddialarının ardından Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Şubat 2014’te takipsizlik kararını oybirliğiyle kaldırıp, Bahşi’nin yargılanmasının önünü açtı.

İşine son verilen diğer isimler ise, Mehmet Uğur Doğan, Tahsin Türköz ve Bilge Karabacak.

TÜBİTAK 4 kişilik ekibin işine, noter tebligatı aracılığıyla son verdi.

Edinilen bilgilere göre dava açıp, TÜBİTAK'a dönmemeleri için de 4 kişiye yüklü tazminat ödendi.