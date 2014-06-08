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Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı: 'Montaj' raporunda imzası olanlar uzman bile değil

Şubat ayında görevden alınan TÜBİTAK Başkan yardımcısı Hasan Palaz, son 3 ay içerisinde kurumda '90'ı aşkın üst düzey yöneticinin görevden alındığını' söyledi

08 Haziran 2014 15:45

TÜBİTAK’ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ses kaydının montaj olduğu yönünde açıkladığı rapora, Şubat ayında görevden alınan TÜBİTAK Başkan yardımcısı Dr. Hasan Palaz tepki gösterdi. Palaz, “Raporu hazırlayan 3 kişinin de bu konuda uzmanlığı yok. Büyük ihtimalle dışarda hazırlanan bu rapor içerde imzalatıldı. Bu hem içeriğinden hem de dilinden anlaşılıyor” dedi.

Görevden alındıktan sonra "Böcek raporunda tahrifat yapmayınca BİLGEM Başkanlığı'ndan alındım" diyen Palaz, TÜBİTAK’ta son 3 ay içerisinde 90’ı aşkın üst düzey yöneticinin görevden alındığını, 30 üst düzey yöneticinin kurumdan atıldığını, yanı sıra alt kadroda da yüzlerce kişinin kurumdan atıldığını belirterek, “Şu an hâlâ çok ciddi bir mobbing var. Bu montaj raporunu bilimsel olarak yazabilecek insanlar da kurumdan atıldı. Tam bir cadı avı söz konusu” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Meltem Yılmaz'ın haberine göre, Başbakan Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen "paraları sıfırlama" ses kaydının montaj olduğu şeklindeki raporu "çok gülünç bulduğunu" söyleyen Palaz, “Ben bu kadar işi bilmeyen insanlara bu raporu hazırlatacaklarını tahmin etmiyordum. Rapor çok kötü bir şekilde hazırlanmış. Raporun sonucu zaten elle tutulur değil. Dili de çok avam bir dille yazılmış. Büyük ihtimalle dışarda yazılan bu rapor içerde imzalatıldı. Zaten raporu hazırlayanlardan hiçbirinin uzmanlık alanı montaj vs... konusu değil. Oysa daha önce bu işin uzmanları vardı. Tapelerdeki konuşmaların montaj olarak yayınlayacak bir teknoloji daha dünyada yok. Olsa Holywood kullanırdı. Bunu iddia etmek çok saçma” diye konuştu.

Bu raporla birlikte Türkiye’deki yargı sisteminin çöktüğünün kanıtlandığını söyleyen Palaz, “Bu rapor, Türkiye’deki yargı sistemini yıkacak bir olay. Çünkü insanları artık kamera kaydından bile yakalasanız montaj, dublaj diyebilme şansına sahip. Çok net söylüyorum, markette kamerayla yakalanan hırsız, ben değilim diyecek. Bu olaydan sonra suçu kabul ettirmeniz mümkün değil artık” ifadelerini kullandı. Palaz, TÜBİTAK’ın mevcut kadrosunu “biat kadro” olarak tanımlayarak, “Bundan sonra her şey mümkün. Dışarıdan gelen rapor içerde imzalatılmaya devam edilecek” dedi.

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