TÜBİTAK kitap toplama operasyonuna 3 yaş için hazırlananlarla başladı

TÜBİTAK Başkanı’nın talimatıyla "Yeniden yapılanma" kapsamında değerlendirilen, "Yerlilik ve kültürel uyum" diye açıklanan iki kritere uymadığı gerekçesiyle piyasadan toplatılan ilk kitaplar 3 yaş ve üzeri yaştaki çocuklar için hazırlananlar oldu. Yayın Kurulu’nun bu kitapların incelemesinin ardından kademe kademe 5 yaş, 6 yaş ve 7 yaş için hazırlanan kitapları da inceleyeceği öğrenildi.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre; TÜBİTAK’ın 2015 yılı içinde 50 bin kitabı ‘yerlilik ve kültürel uyum’ gibi iki kritere göre incelemesi akıllara hangi kitapların incelemeye alındığı sorusunu getirdi. Tartışmalar, TÜBİTAK Yayın Kurulu’nun ‘Gökkuşağının Tüm Renkleri’ isimli kitaptaki bazı şekillerin kriterlere aykırı bulunarak piyasadan toplatılması üzerine başladı.

Buna göre 2014 yılında başlayan uygulama çerçevesinde Yayın Kurulu öncelikle 3 yaş ve üstündeki çocuklar için hazırlanan ve çoğunluğu yabancı olan resimli kitapları incelemeye başladı. Yayın Kurulu, kamuoyunda tartışılan yaklaşık 50 bin kitabı ‘yerlilik ve kültürel uyuma’ göre inceledikten sonra sıra 5 yaş, 6 yaş ve 7 yaş üstündeki çocuklar için hazırlanarak satışa sunulan kitaplara gelecek. TÜBİTAK, telif hakları kapsamında satışa sunduğu geçmişten bugüne kadar tüm kitapları bu kapsamda mercek altına alacak. Kitaplarda 2014 yılında belirlenen kriterlere aykırı bir durum saptanması halinde, söz konusu kitaplar imha edilecek.

Yayın Kurulu kitaplardaki birçok unsuru tek tek kontrol ediyor. TÜBİTAK’ın 3 yaş ve üzeri çocuklar için satışa sunduğu onlarca kitap bulunuyor. Bunlar arasında Türkçeye çevrilen yabancı eserlerin çoğunluğu göze çarpıyor. Popüler Bilim Kitapları arasında ‘Haydi Öğrenelim: Ne, Neden Yapılmıştır’, ‘Üzüntüden Mutluluğa Duygularınız’, ‘Gökyüzü Ne Kadar Yüksek’, ‘Bir Milyon Ne Kadar Büyük’ gibi şekillerle anlatımların yer aldığı kitaplar bulunuyor.

TÜBİTAK Başkanı ne demişti?

İleri Haber'in haberine göre; TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin, Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Bulut'un köşesinde TÜBİTAK tarafından yayınlanan 'Gökkuşağı'nın Tüm Renkleri' adlı çocuk kitabında yer alan bir resimde Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerine ait birtakım ritüellerin gösterildiğini ve böylece 'siyonist propaganda yapıldığı' iddialarına cevaben geçen günlerde bir açıklama yayınlamıştı.

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, TÜBİTAK Başkanı'nın kendisine hitaben yazdığı bir mektubu köşesinde yayınlamıştı.

TÜBİTAK Başkanı Ergin mektupta, "2011 yılında yayınlanmış olan 'Gökkuşağının Tüm Renkleri' adlı kitap konusunda gösterdiğiniz kültürel hassasiyet için teşekkür ederiz. Bu konuda hassasiyetinizi paylaştığımızı bilmenizi isteriz. 50.000'den fazla kitap, piyasadan 2015 yılı içerisinde imha edilmesi amacıyla toplatılmıştır. Halen geriye dönük olarak tüm kitapları 'kültürel uygunluk ve yerlilik testi'nden geçirmekteyiz." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı merak konusu olan 'kültürel uygunluk ve yerlilik testi' ile ilgili de şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kuruluşundan bu yana 17 milyondan fazla baskı adedine ulaşmış olan 700 kitabı bulunan TÜBİTAK kitaplarının yayın süreçlerinde 2014 yılından itibaren yeni bir süreç yönetimi uygulanmaktadır. Bu süreçteki yaklaşımımız 'Kültürel Uygunluk ve Yerelleştirme' yöntemidir.

Bu yöntem ile kitap yayın sürecinin başından sonuna kadar olan değişik aşamalarda muhtelif kontrol noktaları oluşturulmuştur. Bu kontroller telif alımından basım sonrasına kadar sürmektedir. Biz de milletimize kaliteli entelektüel eserler kazandırırken kültürel ve ahlâki erozyona sebebiyet vermeyecek eserler yayınlanmasına gayret göstermekteyiz."