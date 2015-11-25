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Kültür-Sanat

Popüler bilim kitaplarına 'yerlilik ve kültürel uyum' şartı; 50 bin kitap denetimde!

"Türk kültürüne ve manevi değerlere" ters düşen kitapların piyasadan toplatılabilir

25 Kasım 2015 14:18

TÜBİTAK Başkanı’nın talimatıyla 2014 yılında yeni bir yasal düzenlemeyle özellikle bilim kitapları TÜBİTAK'ın hedefine girdi. "Yeniden yapılanma" kapsamında değerlendirilen kitaplar "Yerlilik ve kültürel uyum" diye açıklanan iki kritere uymadığı takdirde imha edilecek.

Hürriyet'ten Sevinç Turan ve Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, 50 bin kitabın toplatılması ve satışının durdurulmasıyla alevlenen tartışma da "yeniden yapılanma" kapsamında gerçekleşti. Buna göre özellikle çocuklara ve gençlere yönelik evrimle ilgili popüler bilim kitapları TÜBİTAK Yayın Kurulu’nun denetim ve incelemesinden geçiriliyor. "Yerlilik ve kültürel uyum" diye açıklanan iki kritere uymayan kitaplar için anında piyasadan toplatma kararı veriliyor. Yapılan incelemelerden geçemeyen kitaplar ise imha ediliyor. Alınan bilgiye göre 2015 yılında toplatılmasına karar verilen 50 bin kitabın akıbeti henüz belli olmadı. Yayın Kurulu’nun incelemelerinin ardından bu kitaplar sakıncalı bulunursa imha edilecek.

 

Manevi değer incelemesi

 

Toplatıldığı için kamuoyunu ayağa kaldıran bu kitaplarda bir olumsuzluğa rastlanmazsa piyasaya yeniden sürülecek. Söz konusu uygulamanın bundan sonra da devam edeceğine dikkat çekilirken, iki kriter kapsamında "Türk kültürüne ve manevi değerlere" ters düşen kitapların piyasadan toplatılabileceği belirtiliyor.

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