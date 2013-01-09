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Sağlık

'Tüberküloz' erkeklerde neden daha fazla görülüyor?

Prof. Dr. Köksal: Kahve kültürü gibi ortak yaşam alanlarının fazla olması da bunda etkili

09 Ocak 2013 19:24

Erkeklerde daha fazla görülen tüberküloz, 20'li yaşlarda kendini gösteriyor, 40-50 yaş arasında ise en yüksek seviyeye ulaşıyor. Prof. Dr. İftihar Köksal, cinsiyetler arasındaki farkın nedeni; erkeklerde sigara içme oranının daha fazla olmasına bağladı.

Tüberküloz hastalarının yüzde 60'dan fazlasının erkek olduğunu söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Köksal’a göre, cinsiyetler arasındaki farkın nedeni; erkeklerde sigara içme oranının daha fazla olması. Ayrıca kahve kültürü gibi ortak yaşam alanlarının fazla olmasının bunda etkili olduğunu vurguladı.


'Kontrol altına alınması zor'


Tüberküloz hastasının kısa süre içinde 15-20 kişiye hastalığı bulaştırabileceğine dikkati çeken Köksal, ''Dolayısıyla toplumda bu şekilde hastalığın yayılması son derece kolay ve kontrol altına alınması zor. Kişi hayatının bir döneminde tüberküloz basiliyle karşılaşır. Bu basil hücre içinde yaşar, gün gelir kişinin zayıf anını bulduğu zaman da tüberküloz hastalığı olarak karşımıza çıkar'' dedi.


'Aşırı zayıf kişilere, kolaylıkla bulaşabiliyor'


Prof. Dr. Köksal, aşırı zayıf kişiler, aşırı kilo kaybı olanlar, kanser hastaları, damar içi uyuşturucu kullananlar, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlara hastalığın kolaylıkla bulaşabileceğine dikkati çekerek, şunları belirtti:

"Tüberküloz maalesef ülkemizde toplum sağlığı sorunu ve halen ölümlere neden oluyor. Tüberküloz deyince akla sadece akciğer tüberkülozu geliyor. Tüberküloz en çok akciğeri tutar ama akciğer zarında iltihaplanma, menenjit ve kemik veremi yapar ki maalesef günümüzde bütün bu tabloları görüyoruz.''

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